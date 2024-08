Du lịch Lễ hội Cổ Cò lần đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 31/8 (QNO) - Ngày 31/8 tới đây trên dòng sông Cổ Cò (đoạn qua phường Cẩm An, TP.Hội An) lần đầu tiên sẽ diễn ra Lễ hội Cổ Cò - Festival Cổ Cò 2024 nhằm góp phần đánh thức tiềm năng du lịch của dòng sông huyền thoại này.

Sông Cổ Cò đoạn qua phường Cẩm An, TP.Hội An. Ảnh: Q.T

Lễ hội do UBND phường Cẩm An tổ chức tại Công viên Lăng Bà Cồn Động (đường Trường Sa) nằm trong chuỗi hoạt động "Cảm xúc mùa hè" của UBND TP.Hội An.

Trong khuôn khổ Festival Cổ Cò 2024 sẽ diễn ra các hoạt động như: Hội thi “Chạy vì sức khỏe cộng đồng”; trình diễn Bả Trạo Cầu ngư; hội thi thiếu nhi vẽ tranh “Làng Chài trong em”; hội thi nấu ăn “Bếp Làng Chài”; thi lắc thúng chai; tiếng hát làng chài (hò khoan, hát dân ca, dân vũ); đêm hội làng chài...

Nét đẹp lao động đánh bắt thủy sản trên dòng Cổ Cò. Ảnh: Q.T

Theo ban tổ chức lễ hội, xuyên suốt thời gian diễn ra Festival còn có hoạt động nhiều hoạt động đặc sắc phục vụ du khách như: Du ngoạn, tham quan, khám phá tour "Cổ Cò huyền thoại" dọc sông Cổ Cò đến xóm Chùa An Bàng bằng thuyền chèo tay để thăm làng chài ven sông với cây đa, giếng đá, đình đá cổ...; trải nghiệm ẩm thực và Chợ phiên làng chài; trải nghiệm đánh bắt cá, vãi chài, đan lưới…; tham quan điểm trưng bày “Làng chài xưa và nay”...

Sông Cổ Cò dài khoảng 28km nối TP.Đà Nẵng và TP.Hội An từ lâu được đánh giá là tuyến đường thủy du lịch rất triển vọng và hiện đang được chính quyền hai địa phương xúc tiến khơi thông. Đoạn sông Cổ Cò qua phường Cẩm An hiện không bị tắc, phù hợp cho hoạt động phát triển du lịch đường thủy.