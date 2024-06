Bạn cần biết Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2024 (PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22/06/2024 đến ngày 28/06/2024 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian dự kiến bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 23/6/2024 (05h00-06h00 và 11h00-12h00)

Trạm NĐH Trường Hải, Nhựa Trường Hải, Kính Trường Hải, Xử lý nước thải Trường Hải, Găng Tay Thaco, Sơmirơmooc, AutoCom, Compositor, Trường Hải T3, TĐC Tam Hiệp T1, TĐC Tam Hiệp T2, Khương Đại, Cảng Tam Hiệp T1, Cảng Tam Hiệp T2, Gas miền Trung, Hoa Chen, Surimi, QuaNa-Shin, Bao bì Hồng Đào, TS Trung Hải, Tín Hưng, Tuyển cát NT, XNKTS-Việt Hoa, Bê Tông Hà Nội, Tokai-Sand, Silica, Comin An An Hòa, An An Hòa T2, Phú Long, Vina Alphat, XL nước thải 2, Tam Hiệp 3, Tam Hiệp 1, Tam Hiệp T4, Mai Kỳ Hà, Xăng Dầu Hòa Khánh, Chu Lai QNam_NLMT, PTHT QNam_NLMT, Phú Long 2_NLMT, Xăng dầu CLai, Trạm Bao bì Trường Hải, Dinco T2, Surimi T2, CS Cầu Vượt Trường Hải, Cơ Khí THACO, Somiromooc 2, Mỹ Bình, Quế Khang, Cầu Tam Hiệp, Thép THACO, TT giao nhận THACO, Indusvalley T3, Phạm Minh Gia 2, Chiếu sáng 129-T7, Karcher T1, Cảng Chu Lai, Karcher T2,

Ngày 23/6/2024 (5h00 - 12h00)

Trạm Gỗ Minh Dương, Chiếu sáng KCN Bắc Chu Lai, Max Packaging, Mapei, Công ty TNHH NumberOne Chu Lai

Ngày 23/6/2024 (6h00 - 11h00)

Trạm Khối Phố 2

Ngày 24/6/2024 (05h00-06h00 và 11h00-12h00)

Một phần xã Tam Thạnh, Tam Anh Nam

Ngày 24/6/2024 (5h00 - 12h00)

Trạm Tam Anh 4, Xuân Ngọc 2, Tiên Xuân 2, Tiên Xuân 3, Tam Anh 5, Tam Anh Nam 2, Xuân Ngọc 1, Tam Thạnh 4, Tam Thạnh 5, Đức Phú, Nam Cát, Tam Thạnh 7

Ngày 24/6/2024 (14h00 - 15h30)

Trạm HTX Tam Hòa

Ngày 25/6/2024 (7h00 - 8h30)

Trạm An Hải Tây

Ngày 25/6/2024 (9h30 - 11h00)

Trạm Kỳ Hà 1

Ngày 25/6/2024 (14h00 - 15h30)

Trạm Vân Trai 2

Ngày 25/6/2024 (15h30 - 17h00)

Trạm TĐC Tam Hiệp T2

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 25/6/2024 (6h30 - 17h00)

Trung tâm thanh thiếu niên miền Trung

Ngày 26/6/2024 (6h00 - 12h00)

Thôn Phú Đông xã Tam Phú

Ngày 26/6/2024 (7h15 - 9h15)

Một phần KP Đông Trà phường Hòa Thuận

Ngày 26/6/2024 (9h15 - 11h15)

Một phần KP Trà Cai phường Hòa Thuận

Ngày 26/6/2024 (14h30 - 15h45)

Một phần KP Phương Hòa Nam phường Hòa Thuận

Ngày 26/6/2024 (15h45 - 17h00)

Một phần KP Mỹ An phường An Mỹ

Ngày 27/6/2024 (6h50 - 17h10)

Một phần KP 8 phường An Sơn

Ngày 28/6/2024 (6h50 - 17h10)

Một phần KP 8 phường An Sơn

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 26/6/2024 (7h30 - 9h15)

Trạm T4 TTHC Phú Ninh thị trấn Phú Thịnh

Ngày 26/6/2024 (9h30 - 11h30)

Trạm Tam Vinh 5 thị trấn Phú Thịnh

Ngày 26/6/2024 (13h30 - 15h15)

Trạm Tam Vinh 7 xã Tam Vinh

Ngày 26/6/2024 (15h30 - 17h15)

Trạm Tam Vinh 9 xã Tam Vinh

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 27/6/2024 (6h00 - 9h00)

Trạm Thôn 2 Tiên Lãnh xã Tiên Lãnh

Ngày 27/6/2024 (9h00 - 11h30)

Trạm Tiên Lãnh 1 xã Tiên Lãnh

Ngày 27/6/2024 (13h00 - 15h30)

Trạm Tiên Lãnh 2-1 xã Tiên Lãnh

Ngày 27/6/2024 (15h00 - 17h30)

Trạm Tiên Lãnh 3 xã Tiên Lãnh

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 25/6/2024 (7h00 - 9h30)

Trạm Tak Lũ

Ngày 25/6/2024 (10h00 - 13h00)

Trạm Trà Nam 6

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 22/6/2024 (5h00-5h15)

Xã Bình Dương, Bình Đào

Ngày 22/6/2024 (5h00 - 11h30)

Xã Bình Minh; Trạm Hà Bình 4

Ngày 22/6/2024 (5h30 - 17h30)

Trạm Bình Lãnh 1A, Bình Lãnh 3

Ngày 24/6/2024 (7h00 - 8h00)

Trạm Đồng Xuân

Ngày 24/6/2024 (8h30 - 9h45)

Trạm Tứ Thăng

Ngày 24/6/2024 (10h00 - 11h15)

Trạm Tú Nghĩa 1

Ngày 24/6/2024 (13h30 - 14h45)

Trạm Trà Quân

Ngày 24/6/2024 (15h00 - 16h45)

Trạm UB Bình Trị

Ngày 25/6/2024 (7h00 - 11h00)

Trạm Bình Phú 3

Ngày 25/6/2024 (7h00 - 8h00)

Trạm An Thái

Ngày 25/6/2024 (8h30 - 9h45)

Trạm Tuần Dưỡng

Ngày 25/6/2024 (10h00 - 11h15)

Trạm Khánh Vĩnh 2

Ngày 25/6/2024 (13h30 - 14h45)

Trạm Kế Xuyên 2

Ngày 25/6/2024 (15h00 - 16h45)

Trạm T5 Bình Trung

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 22/6/2024 (05h30-06h30 và 16h30-17h30)

Trạm Quế Thọ 1, Quế Thọ 2, Quế Thọ 10, Quế Thọ 6B

Ngày 22/6/2024 (5h30 - 17h30)

Xã Bình Lâm; trạm Thôn 1A Bình Sơn, Thôn 1B Bình Sơn, Bình Sơn 5, Thăng Phước 3, An Lâm

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 27/6/2024 (6h30 - 11h00)

Trạm Trung Đoàn 574

Ngày 27/6/2024 (13h00 - 14h30)

Một phần thôn Thắng Đông xã Quế An

Ngày 27/6/2024 (15h00 - 18h00)

Thôn Thạch Thượng xã Quế Phong

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 23/6/2024 (6h00 - 11h00)

Trạm Nam Hưng, Hưng Phú, Phước Hữu Duyên; một phần thôn An Trung xã Duy Trung; thôn Trung Đông xã Duy Trung

Ngày 23/6/2024 (6h00 - 16h30)

Xã Duy Trinh

Ngày 25/6/2024 (7h00-7h30 và 14h00-14h30)

Trạm Thủy Sản Hồng Triều, Bao bì Duy Nghĩa T1, Bao bì Duy Nghĩa T2; thôn Hồng Triều, Thành Triều, Hội Sơn xã Duy Nghĩa

Ngày 25/6/2024 (7h00 - 14h30)

Trạm Bê tông Hòa Cầm, Bê tông Cửa Đại T1, T2; thôn Sơn Viên, Lệ Sơn xã Duy Nghĩa; một phần thôn Hội Sơn xã Duy Nghĩa.

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 23/6/2024 (6h00 - 11h30)

Công ty TNHH Kỹ thuật Song Khang, Chi nhánh Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung - Công ty phát triển nguồn lợi thủy sản, Công ty TNHH Điều Khiển Tự Động DenKen Việt Nam, Công ty Dệt lưới Hồng Hải, Công ty TNHH bao bì Tấn Đạt, Chi nhánh Công ty CP Phát triển đô thị và KCN QN-ĐN tại tỉnh Quảng Nam - Nhà máy nước KCN, Công ty LDHH thức ăn thủy sản Việt Hoa, Công ty TNHH gas miền Trung, Công ty TNHH Valley View Quảng Nam Industrial, Công ty TNHH Hydra Việt Nam, Công ty TNHH LAVERGNE Việt Nam, Công ty TNHH Premo Việt Nam, Công ty TNHH bao bì Hải Sơn Phúc, Công ty TNHH MTV Sản Xuất Kệ Kho Hàng BHD Việt Nam, Công ty CP Dệt Vĩnh Phúc, Công ty CP Thái Dương, Công ty CP nhựa Đồng Nai Miền Trung, Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung

Ngày 24/6/2024 (6h00 - 11h30)

Một phần khối Hà Quảng Đông phường Điện Dương

Ngày 25/6/2024 (4h30 - 11h30)

Thôn Hà Tây, Xóm Bùng xã Điện Hòa; Thôn An Tự, Phong Lục Tây, Thanh Tú xã Điện Thắng Nam; Khối phố Thanh Quýt 2, Thanh Quýt 6, KDC số 2 phường Điện Thắng Trung; Công ty CP may Hoà Thọ Điện Bàn, Công ty TNHH Daikyo Ohta Clothing, Công ty CP chăn nuôi Miền Trung, Công ty CP Rượu Bia Nước Giải Khát Việt Á, Cơ sở SX nước đá Hà Phùng, Công ty TNHH Thiện Hoàng, Công ty TNHH Woochang Việt Nam, DNTN Hòa Thắng, Công ty TNHH Huy Hoàng I (nhà máy gạch tuynen Điện Thắng),

Công ty CP Cấp Thoát Nước Quảng Nam - Xí Nghiệp Cấp Thoát Nước Điện Bàn, Công ty TNHH Thư Gia Phúc, Hộ Kinh Doanh Bùi Văn Trung, Công ty TNHH Thanh Thành Hưng, NLMT Trường An, Công ty TNHH MTV Lụa Việt, Công ty CP bao bì Hoà Thọ Quảng Đà, Công ty CP TM&DV Hưng Anh, Cơ sở sản xuất Lê Thị Minh Anh, Xí Nghiệp Than Nam Ngãi - Chi Nhánh Công ty CP Than Miền Trung, Công ty CP Đầu Tư Năng Lượng HPD (NLMT), Công ty CP Xây Dựng Cường Đông Phong (NLMT)

Ngày 25/6/2024 (7h00 - 11h30)

Một Phần khối Hà My Đông A phường Điện Dương

Ngày 26/6/2024 (7h00 - 8h30)

Công ty Đại Thành phường Điện Dương

Ngày 27/6/2024 (7h00 - 11h00)

KĐT 1B khối Câu Hà phường Điện Ngọc

Ngày 27/6/2024 (7h30 - 10h00)

Thôn Thái Sơn, Châu Bí xã Điện Tiến

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 24/6/2024 (13h00 - 17h00)

Một phần khối Trường Lệ phường Cẩm Châu

Ngày 24/6/2024 (14h30 - 16h00)

Một phần thôn Cửa Suối xã Cẩm Hà

Ngày 25/6/2024 (13h00 - 16h30)

KS Phước An

Ngày 26/6/2024 (9h15 - 11h15)

Công ty TNHH Du Lịch và Dịch Vụ Phước Nguyên phường Cẩm Châu

Ngày 26/6/2024 (13h30 - 17h00)

Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Vận Tải Quảng Hà 516 Hai Bà Trưng phường Tân An

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 22/6/2024 (7h00 - 17h30)

Một phần xã Zơ Ngây

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.