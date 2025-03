Bạn cần biết Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 29/3 đến ngày 4/4/2025 (PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 29/03/2025 đến ngày 04/04/2025 với nội dung như sau:‎

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.‎

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian dự kiến bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 29/3/2025 (7h00 - 15h00)

Trạm TTHC huyện, An Tân 2-2, Bưu Điện Núi Thành, Ngân hàng nông nghiệp NT, Kho bạc Núi Thành

Ngày 30/3/2025 (06h00-06h30 và 09h30-10h00)

Một phần xã Tam Anh Nam

Ngày 30/3/2025 (6h00 - 10h00)

Trạm VN Mobile, KDC Tiên Xuân, Tam Anh Nam 1, Tam Anh 2-2, Tam Anh Nam 6, Ga Diêm Phổ, Tam Anh 2-1, Tam Hòa 5, Đông Thạnh Tây, Tam Hòa 2-3, Tam Hòa 1, UB Tam Hòa, HTX Tam Hòa, Đoàn Thị Chức, Tam Hòa 8, Tam Hòa 4, Tam Hòa 2-1, Tam Hòa 3, Tam Hòa 6, Võ Đăng Lâm, Đào Duy Tam, Tam Hòa 7, Tam Hòa 2-5, Nguyễn Văn Đông, T6 Tam Hải, T5 Tam Hải, Ốc Hương, LeDoMain, Tam Hải 8, Tam Hải 3, Tam Hải 1, Ngô Phê, Tam Hải 4, UB Tam Hải, Tam Hải 7, Phạm Đăng Nghĩa, Thuận An, Huỳnh Ngọc Khải, Tam Hải 2, Thuận An 2, Lê Công Dương, Tam Hòa 2-6, Tam Hòa 1-1, Huỳnh Tiến Dũng, Tam Hòa 5-1, UB Tam Hải 2, Huỳnh Tấn Đạo, Tam Hải 10, Tam Hải 4-2, Tam Hải 11, Đào Duy Thế, Tam Anh 2-3, Tam Anh Nam 8, Nội Thất THACO, Tam Hòa 7-1, Cầu Sông Chợ, Cầu Trường Giang, Cầu Tam Tiến

Ngày 30/3/2025 (10h00 - 14h30)

Trạm Vinh Gia T2, Vinh Gia T1

Ngày 31/3/2025 (7h00 - 8h30)

Trạm An Tây

Ngày 31/3/2025 (7h00 - 8h30)

Trạm Tam Hiệp 4

Ngày 31/3/2025 (8h30 - 10h00)

Trạm Thanh Long 1

Ngày 31/3/2025 (8h30 - 10h00)

Trạm TĐC TT Tam Hiệp

Ngày 31/3/2025 (10h00 - 11h30)

Trạm Tam Quang 4

Ngày 31/3/2025 (10h00 - 11h30)

Trạm Tam Giang 4

Ngày 31/3/2025 (13h00 - 14h30)

Trạm Tam Nghĩa 3

Ngày 31/3/2025 (13h00 - 14h30)

Trạm Trường Dạy Nghề

Ngày 31/3/2025 (14h30 - 16h00)

Trạm Long Phú 2

Ngày 31/3/2025 (14h30 - 16h00)

Trạm An Tân 4

Ngày 2/4/2025 (7h30 - 10h30)

Trạm Tam Anh Bắc 6, Tam Anh Bắc 5, HTX Tam Anh 1

Ngày 2/4/2025 (08h15-08h40 và 10h30-11h00)

Xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2

Ngày 2/4/2025 (8h15 - 11h00)

Trạm Cafe Đông Á

Ngày 3/4/2025 (06h00-06h30 và 10h00-10h30)

Trạm Tam Anh Bắc 4, Tam Anh Bắc 5, HTX Tam Anh 1, Tam Anh Bắc 1, Tam Anh Bắc 2, Tam Anh 3-2, Vinfast Tam Anh, Tam Anh Nam 7

Ngày 3/4/2025 (6h00 - 10h30)

Trạm Tam Anh 3-4, Tam Xuân 1-7, Bà Bầu, Bà Bầu 2

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 29/3/2025 (7h15 - 9h30)

Công ty Quản lý tài sản Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Ngày 29/3/2025 (7h15 - 11h30)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam

Ngày 29/3/2025 (9h15 - 11h00)

Bệnh Viện Y học Cổ Truyền Quảng Nam

Ngày 29/3/2025 (10h30 - 12h00)

Nguyễn Thị Phúc, Công ty TNHH TMDV Thiên Thạch, Phan Văn Bông, Công ty TNHH Một thành viên May Minh Phương, Công ty TNHH một thành viên Bao Bì Thuận Yên

Ngày 29/3/2025 (13h15 - 17h00)

Công ty TNHH Kinh doanh nước sạch Quảng Nam

Ngày 29/3/2025 (13h30-14h30)

Trạm Bơm Tam Phú, Trường Duy Tân, Ngọc Mỹ, Tam Phú 3, Ngọc Mỹ 2, Tam Thăng 9, Bơm Kim Thành, Tam Thăng 2, Ngọc Mỹ 3, Kim Thành, An Phú 8

Ngày 29/3/2025 (13h30 - 17h00)

Trạm TTTM Panko, TĐC An Hà, An Hà 3, An Hà 2, Cục Hải Quan, VP Khu kinh tế mở, THA Dân sự, CS Điện Biên Phủ T2, Lê Thánh Tông, KDC An Phú T1, KDC An Phú T4, KDC An Phú T3, KDC An Phú T2, Lê Thánh Tông 2, An Hà 10

Ngày 30/3/2025 (7h15 - 11h00)

Công ty TNHH Ducksan Vina

Ngày 30/3/2025 (13h30 - 15h00)

Văn Phòng HĐND_UBND Tỉnh Quảng Nam, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày 30/3/2025 (15h15 - 17h00)

Trạm T2 TTHC tỉnh

Ngày 4/4/2025 (7h30 - 9h30)

Trạm Lý Thường Kiệt 3

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 29/3/2025 (7h00 - 15h00)

Xã Tiên An và một phần xã Tiên Lập

Ngày 29/3/2025 (14h00 - 16h30)

Trạm Tiên An 6 xã Tiên An

Ngày 29/3/2025 (15h30 - 17h30)

Trạm Tiên Hiệp 5 xã Tiên Hiệp

Ngày 31/3/2025 (7h00 - 12h00)

Trạm Tiên Cảnh 4, Tiên Cảnh 5, Lộc Yên, Lò Thung, thôn 3 Bình Yên xã Tiên Cảnh

Ngày 2/4/2025 (7h00 - 9h00)

Trạm Tiên Cẩm 1 xã Tiên Cẩm

Ngày 2/4/2025 (7h00 - 9h00)

Trạm Tiên Hiệp 3 xã Tiên Hiệp

Ngày 2/4/2025 (9h00 - 11h30)

Trạm Tiên Cẩm 2 xã Tiên Cẩm

Ngày 2/4/2025 (9h00 - 11h30)

Trạm Nà Thao xã Tiên Hiệp

Ngày 2/4/2025 (11h00 - 14h00)

Trạm Tiên Cẩm 3 xã Tiên Cẩm

Ngày 2/4/2025 (11h00 - 14h00)

Trạm Tiên Ngọc 3 xã Tiên Ngọc

Ngày 2/4/2025 (14h00 - 16h30)

Trạm Tiên Sơn 5 xã Tiên Sơn

Ngày 2/4/2025 (14h00 - 16h30)

Trạm Tiên Ngọc 2 xã Tiên Ngọc

Ngày 2/4/2025 (15h30 - 17h30)

Trạm Tiên Sơn 2 xã Tiên Sơn

Ngày 2/4/2025 (15h30 - 17h30)

Trạm Tiên Ngọc 1 xã Tiên Ngọc

Ngày 3/4/2025 (7h30 - 11h00)

Trạm Thôn 1 Tiên Phong, Tiên Phong 2-1, Trại heo Tiên Phong thuộc xã Tiên Phong

Ngày 3/4/2025 (13h00 - 17h00)

Trạm Thôn 11 Tiên Thọ xã Tiên Thọ

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 1/4/2025 (7h00 - 8h30)

Trạm Tam Thành 6 xã Tam Thành

Ngày 1/4/2025 (7h00 - 8h30)

Trạm Tam Dân 6 Xã Tam Dân

Ngày 1/4/2025 (8h30 - 10h00)

Trạm Tam Thành 2 xã Tam Thành

Ngày 1/4/2025 (8h30 - 10h00)

Trạm Tam Dân 7 Xã Tam Dân

Ngày 1/4/2025 (10h15 - 11h45)

Trạm Tam Thành 10 xã Tam Thành

Ngày 1/4/2025 (10h15 - 11h45)

Trạm Tam Vinh 2 TT Phú Thịnh

Ngày 1/4/2025 (13h15 - 15h00)

Trạm Tam Lộc 1 Xã Tam Lộc

Ngày 1/4/2025 (13h15 - 15h00)

Trạm Tam Phước 3 Xã Tam Phước

Ngày 1/4/2025 (15h15 - 17h00)

Trạm Tam Lộc 6 Xã Tam Lộc

Ngày 1/4/2025 (15h15 - 17h00)

Trạm Tam Phước 1 Xã Tam Phước

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 30/3/2025 (6h30 - 12h30)

Trạm Trà Giang 4-2

Ngày 30/3/2025 (13h00 - 17h00)

Trạm Trà Giang 4

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 29/3/2025 (8h00 - 12h00)

Xã Trà Vinh; Trạm Trà Vân 3, Trà Vân 4, Ông Ní, Ông Vinh, Trà Vân 5, Ông Ruộng, Ông Thanh

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 31/3/2025 (7h00 - 8h45)

Trạm Gia Nghĩa 2

Ngày 31/3/2025 (8h15 - 9h30)

Trạm Gia Nghĩa

Ngày 31/3/2025 (9h45 - 11h15)

Trạm Đông Tác

Ngày 31/3/2025 (13h00 - 14h15)

Trạm Kỳ Trân

Ngày 31/3/2025 (14h30 - 15h45)

Trạm Phương Tân 2

Ngày 1/4/2025 (07h00-07h30 và 11h00-11h30)

Xã Bình Minh, Trạm Hà Bình 4

Ngày 1/4/2025 (7h00 - 11h30)

Trạm Hà Bình 2, Hà Bình 5, Bình Tịnh, Bình Tân, Bình Tân 2

Ngày 2/4/2025 (07h30-08h00 và 15h30-16h00)

Trạm Hà Lam 2, UB Bình Quý, UB Bình Quý 2

Ngày 2/4/2025 (7h30 - 16h00)

Một phần xã Bình Quý

Ngày 3/4/2025 (7h30 - 15h30)

Trạm Bình Phục 2, Ngọc Sơn Tây

Ngày 4/4/2025 (7h30 - 9h15)

Trạm Trà Long 2

Ngày 4/4/2025 (9h30 - 10h45)

Trạm Tú Nghĩa 3

Ngày 4/4/2025 (13h00 - 14h15)

Trạm Bình Giang 2/3-2

Ngày 4/4/2025 (14h30 - 15h45)

Trạm T11 Bình Dương

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 29/3/2025 (6h30 - 17h00)

Trạm Quế Bình 6, một phần Trạm Quế Bình 1

Ngày 29/3/2025 (8h00 - 11h00)

Trạm MDF

Ngày 29/3/2025 (8h00 - 11h30)

Trạm Quế Thọ 3

Ngày 31/3/2025 (6h30 - 17h00)

Trạm: Quế Tho 4.1, Quế Thọ 4

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 29/3/2025 (7h00 - 9h30)

Trạm Cẩn Tuyến 2

Ngày 29/3/2025 (10h00 - 12h00)

Một phần thôn Phước Đức và một phần thôn Phú Đa xã Quế Châu

Ngày 29/3/2025 (11h30 - 13h30)

Trạm CC Đông phú II-GĐ 1(May Minh Hải)

Ngày 31/3/2025 (7h00 - 11h00)

Thôn Trà Đình 1 Xã Quế Phú

Ngày 2/4/2025 (7h00 - 11h00)

Thôn Trà Đình 2 Xã Quế Phú

Ngày 2/4/2025 (7h00 - 9h00)

Thôn Trà Đình 2 Xã Quế Phú

Ngày 2/4/2025 (9h45 - 11h30)

Thôn Xuân Phú Quế Xuân 1

Ngày 2/4/2025 (13h00 - 15h00)

Thôn Phương Nam

Ngày 2/4/2025 (15h00 - 17h00)

Thôn Thạch Khê

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 31/3/2025 (7h00 - 16h30)

Một phần thôn Vĩnh Nam xã Duy Vinh

Ngày 3/4/2025 (9h00 - 12h00)

Trạm Bàu De

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 30/3/2025 (6h00 - 17h30)

Công ty TNHH Xintechnology Electronics Việt Nam; Công ty TNHH Việt Vương 2 và NLMT BCG EVER 3; Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Quảng Nam; Chi nhánh Công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam; Công ty TNHH Makitech Việt Nam; Công ty TNHH Sasaki Shoko Việt Nam; Công ty TNHH M&H Industry Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam; Công ty TNHH HansumVina Việt Nam, Chinh nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Quảng Nam - Đà Nẵng tại tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH SEN DAITECHO Việt Nam; Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam; Công ty TNHH MTV Relats Việt Nam, Công ty TNHH Agata Việt Nam; Công ty Cổ phần Green Planet; Công Ty Cổ Phần BCG EVERGREEN (NLMT); Công ty TNHH Kiên Cố PMG Việt Nam; Công Ty Cổ Phần Đầu tư Công nghiệp DEWOO; Chi Nhánh Công ty CP Phát Triển Đô thị & KCN QN-ĐN tại Tỉnh Quảng Nam

Ngày 30/3/2025 (7h00 - 15h30)

Công Ty CP HaNaCans

Ngày 30/3/2025 (7h30 - 11h30)

Công ty CP Gỗ Cẩm Hà Chi Nhánh Công ty CP Phát Triển Đô thị & Khu Công Nghiệp QN-ĐN tại Tỉnh Quảng Nam

Ngày 31/3/2025 (7h00 - 12h00)

Trạm Điện Tiến 2/1

Ngày 31/3/2025 (7h30 - 11h00)

Trạm Bơm Điện Hồng 2

Ngày 2/4/2025 (7h00 - 11h30)

Khối Giang Tắc phường Điện Ngọc

Ngày 2/4/2025 (7h30 - 11h30)

Một phần Khối hà Quảng Tây Phường Điện Dương

Ngày 3/4/2025 (7h00 - 12h00)

Một phần thôn Phú Đông

Ngày 3/4/2025 (13h00 - 17h30)

Một phần thôn Bến Đền

Ngày 4/4/2025 (7h00 - 11h30)

Khối Phong Lục Nam phường Điện Thắng Nam

Ngày 4/4/2025 (7h00 - 10h00)

Khối Nhất Giáp phường Điện An

Ngày 4/4/2025 (13h30 - 15h45)

Một phần Khối Quảng Hậu phường Điện Nam Trung, một phần Khối Tân Mỹ phường Điện Minh

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 29/3/2025 (5h00 - 15h30)

Phường Cẩm Nam, một phần Khối An Định, Khối An Thắng Phường Minh An

Ngày 1/4/2025 (6h00 - 15h00)

Một phần thôn Trà Quế, Thôn Đồng Nà, Thôn Cửa Suối và toàn bộ Thôn Trảng Kèo Xã Cẩm Hà; Một phần Khối Trường Lệ Phường Cẩm Châu

Ngày 1/4/2025 (13h30 - 17h00)

Một Phần khối Trường Lệ Phường Cẩm Châu

Ngày 2/4/2025 (14h00 - 17h00)

Chiếu sáng khu vực phường Cửa Đại

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 3/4/2025 (07h00-08h00 và 16h00-17h00)

Trạm Tam Hòa, Trường An, Song Bình, KTĐ Đại Quang 27/7, Thanh Tùng, Tân Thành, Đông Lâm 2

Ngày 3/4/2025 (7h00 - 17h00)

Một phần xã Đại Đồng, Gạch Đại Hưng, Toàn Phát, Khoáng sản Đại Đồng, Khoáng sản Fenfast, Lặp Quang Đại Lộc, Đá Tràng Thạch, Thủy điện Đại Đồng, Nước đá Đại Quang, Trạm Phước Lộc, Phương Trung, Đất màu Phương Trung, Phú Hương, Phú Hương 2, Đông Lâm, Bơm Hòa Thạch; Công ty CP Phú Đại Lộc

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 1/4/2025 (7h30 - 11h30)

Thôn A Xanh 2 và Kà Dâu xã Za Hung

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.