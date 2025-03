Bạn cần biết Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 15/3 đến ngày 21/3/2025 (PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/03/2025 đến ngày 21/03/2025 với nội dung như sau:

‎1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.‎

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian dự kiến bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 15/3/2025 (7h00 - 16h00)

Trạm Thôn 6 Tam Hải

Ngày 16/3/2025 (7h00 - 8h30)

Trạm Autocom

Ngày 16/3/2025 (8h30 - 10h00)

Trạm KIA T3

Ngày 16/3/2025 (10h00 - 11h30)

Trạm Ô tô Trường Hải T3

Ngày 16/3/2025 (13h00 - 14h30)

Trạm Cảng Tam Hiệp T2

Ngày 16/3/2025 (14h30 - 16h00)

Trạm Bao Bì Hồng Đào, Thủy sản Trung Hải

Ngày 21/3/2025 (7h00 - 8h30)

Trạm Tam Anh 2-2

Ngày 21/3/2025 (8h30 - 10h00)

Trạm Tiên Xuân 3

Ngày 21/3/2025 (10h00 - 11h30)

Trạm Tam Hòa 1

Ngày 21/3/2025 (13h00 - 14h30)

Trạm UB Tam Hòa

Ngày 21/3/2025 (14h30 - 16h00)

Trạm Tam Hòa 2-3

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 16/3/2025 (07h30-08h00)

Trạm Bơm Tam Phú, Trường Duy Tân, Ngọc Mỹ, Tam Phú 3, Ngọc Mỹ 2, Tam Thăng 9, Bơm Kim Thành, Tam Thăng 2, Ngọc Mỹ 3, Kim Thành, An Phú 8

Ngày 16/3/2025 (7h30 - 11h00)

Trạm TTTM Panko, TĐC An Hà, An Hà 3, An Hà 2, Cục Hải Quan, VP Khu kinh tế mở, THA Dân sự, CS Điện Biên Phủ T2, Lê Thánh Tông, KDC An Phú T1, KDC An Phú T4, KDC An Phú T3, KDC An Phú T2, Lê Thánh Tông 2, An Hà 10

Ngày 16/3/2025 (7h30 - 13h00)

Công ty TNHH Fashion Garments

Ngày 16/3/2025 (7h30 - 9h30)

Công ty Cổ phần Tuấn Đạt

Ngày 16/3/2025 (9h30 - 11h30)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam

Ngày 16/3/2025 (13h30 - 17h00)

Công ty TNHH Celebrity Fashion Vina

Ngày 16/3/2025 (13h30 - 15h30)

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

Ngày 16/3/2025 (15h00 - 17h00)

Công ty Quản lý tài sản Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Ngày 18/3/2025 (7h30 - 9h30)

Trạm Bùi Việt Hồng

Ngày 18/3/2025 (13h30 - 15h30)

Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Quảng Nam

Ngày 18/3/2025 (15h00 - 17h00)

Công ty Cổ phần Y khoa Thái Bình Dương

Ngày 19/3/2025 (5h15 - 7h00)

Trạm Cao Văn Đà

Ngày 21/3/2025 (6h50 - 12h00)

Trạm Đông Yên

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 19/3/2025 (7h00 - 9h30)

Trạm Xăng Dầu TT Tiên Kỳ

Ngày 19/3/2025 (9h30 - 12h00)

Trạm T7 Tiên Thọ xã Tiên Thọ

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 15/3/2025 (7h30 - 11h30)

Trạm Tam An 3-1, HTX Tam An 1, Tam An 4, Tam An 10 xã Tam An

Ngày 19/3/2025 (13h30 - 16h00)

Trạm Tam Lãnh 3 ReDu xã Tam Lãnh

Ngày 19/3/2025 (15h30 - 17h30)

Trạm Tam Lãnh 5 xã Tam Lãnh

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 17/3/2025 (7h15 - 9h15)

Trạm Trà Giang 3

Ngày 17/3/2025 (7h45 - 11h30)

Trạm Gỗ Phúc Sơn, Băm Keo 1

Ngày 17/3/2025 (12h45 - 15h00)

Trạm T17, Trà Đông 3-1

Ngày 17/3/2025 (14h45 - 17h45)

Trạm UB Trà Đốc, TD 220kV Sông Tranh, Trà Kot 4

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 16/3/2025 (7h00 - 17h30)

Xã Trà Vân, Trà Vinh, Trà Mai, Trà Cang, Trà Nam, Trà Don, Trà Linh, Trạm Trà Mai 5; Công ty CP xây dựng 699 (NMTĐ Trà Linh 3)

Ngày 16/3/2025 (07h00-08h00 và 16h00-17h30)

Xã Trà Dơn, Trà Leng, Trà Tập, trung tâm hành chính Nam Trà My

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 18/3/2025 (7h30 - 11h00)

Trạm Hà Lam 3

Ngày 19/3/2025 (7h30 - 16h30)

Trạm Hiền Lương, Bơm Bình Giang, Bơm Bình Giang 2

Ngày 20/3/2025 (7h00 - 8h45)

Trạm Tuần Dưỡng 2, Thái Đông 2

Ngày 20/3/2025 (8h15 - 9h30)

Trạm Tuần Dưỡng 3, T4 Bình An

Ngày 20/3/2025 (9h45 - 11h15)

Trạm An Thái, Bình Quang 2

Ngày 20/3/2025 (13h00 - 14h15)

Trạm Bình Trung 2, Bình Phụng 2

Ngày 20/3/2025 (14h30 - 15h45)

Trạm Bình Trung 3, Bình Phụng 3

Ngày 20/3/2025 (16h00 - 17h15)

Trạm Khánh Vĩnh 3, Bình Xá 1

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 21/3/2025 (12h45 - 14h45)

Trạm Phước Sơn 1, khối 6 Khâm Đức

Ngày 21/3/2025 (14h30 - 15h45)

Trạm Phước Sơn 2

Ngày 21/3/2025 (14h45 - 16h45)

Trạm Phước Chánh 6

Ngày 21/3/2025 (15h30 - 16h45)

Trạm Phước Sơn 11

Ngày 21/3/2025 (16h30 - 17h45)

Trạm Phước Sơn 7

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 16/3/2025 (04h30-06h00 và 17h00-18h30)

Tổ dân phố Trung An TT Trung Phước

Ngày 17/3/2025 (13h00 - 17h00)

Một phần thôn Diên Lộc xã Quế Minh

Ngày 18/3/2025 (7h00 - 9h00)

Thôn Thượng Vĩnh xã Quế Xuân 1; Một phần thôn Lộc Thượng xã Quế Long

Ngày 18/3/2025 (9h30 - 12h00)

Thôn Mông Nghệ xã Quế Phú; Một phần thôn Lãnh Thượng 1 TT Đông Phú

Ngày 18/3/2025 (13h00 - 15h00)

Thôn Phương Nghệ và một phần thôn Mông Nghệ xã Quế Phú; Một phần thôn Thắng Trà xã Quế An

Ngày 18/3/2025 (15h30 - 17h30)

Thôn 4 Quế Cường xã Quế Mỹ; Một phần thôn Phú Phong xã Quế Thuận

Ngày 19/3/2025 (7h30 - 10h30)

Trạm Quế Thọ 10

Ngày 21/3/2025 (6h30 - 17h00)

Một phần thôn Dưỡng Mông xã Quế Xuân 1

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 16/3/2025 (4h30 - 18h30)

Trạm Gạch tuynen Ngọc Anh, Thảo Kiên, Tuấn Phong, Công ty Thăng Hoa

Ngày 16/3/2025 (04h30-06h00 và 17h00-18h30)

Xã Duy Châu, Duy Hòa, Duy Tân, Duy Phú

Ngày 18/3/2025 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn La Tháp Đông xã Duy Hòa

Ngày 18/3/2025 (8h00 - 12h30)

Một phần thôn Cù Bàn xã Duy Châu

Ngày 18/3/2025 (13h00 - 17h30)

Một phần thôn Hòa Nam xã Duy Trung

Ngày 18/3/2025 (14h00 - 17h30)

Một phần thôn Phước Mỹ 3 TT Nam Phước

Ngày 20/3/2025 (7h00 - 17h30)

Trạm Chiếu sáng SS3

Ngày 20/3/2025 (8h00 - 12h30)

Một phần thôn Hòa Nam xã Duy Trung

Ngày 20/3/2025 (13h00 - 17h30)

Một phần thôn A Đông xã Duy Hòa

Ngày 20/3/2025 (14h00 - 17h30)

Một phần thôn Mỹ Sơn xã Duy Phú

Ngày 21/3/2025 (6h30 - 17h00)

Một phần KP Phước Mỹ TT Nam Phước

Ngày 21/3/2025 (06h30-07h30 và 16h00-17h00)

Thôn Vân Quật, thôn Thi Thại xã Duy Thành; Một phần KP Long Xuyên 1 TT Nam Phước; Trạm Năm Châu Kính

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 16/3/2025 (10h45 - 13h00)

Công ty Cổ phần Mỹ Việt khối Hà My Trung phường Điện Dương

Ngày 16/3/2025 (14h00 - 15h30)

Công ty Ngư Lưới Cụ Hải Thanh CCN An Lưu phường Điện Nam Đông

Ngày 16/3/2025 (15h45 - 17h15)

Trạm Hỗ Trợ Miền Trung T2 CCN An Lưu phường Điện Nam Đông

Ngày 17/3/2025 (7h30 - 14h30)

Một phần thôn Bảo An, Phú Văn xã Điện Quang

Ngày 18/3/2025 (7h00 - 14h00)

Công ty TNHH Kiên cố PMG, Công ty TNHH Xintechnology Electronics Việt Nam, Chi Nhánh Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công Nghiệp QNĐN tại tỉnh Quảng nam

Ngày 19/3/2025 (7h30 - 9h15)

HTX NN Điện Ngọc 1

Ngày 19/3/2025 (9h15 - 11h30)

Khối Ngân Hà

Ngày 19/3/2025 (13h30 - 15h45)

Chi Cục Dự Trữ Nhà Nước Điện Bàn

Ngày 20/3/2025 (7h30 - 10h30)

Công ty Cổ Phần Cẩm Hà

Ngày 20/3/2025 (13h30 - 16h00)

Công Ty TNHH HASEGAWA Việt Nam

Ngày 21/3/2025 (7h00 - 13h00)

Công ty Giấy Sài Gòn Miền Trung

Ngày 21/3/2025 (7h00 - 13h30)

Công ty TNHH Dệt lưới Hồng Hải, Chi Nhánh Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công Nghiệp QNĐN tại tỉnh Quảng nam

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 16/3/2025 (7h00 - 8h30)

Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Hoàng Anh Phát

Ngày 16/3/2025 (8h45 - 10h30)

Công ty Cổ phần Du Lịch Và Khách Sạn Thanh Lịch

Ngày 17/3/2025 (7h30 - 11h30)

Một phần khối Trường Lệ phường Cẩm Châu

Ngày 18/3/2025 (8h00 - 14h15)

Một Phần khối Phước Hải phường Cửa Đại

Ngày 19/3/2025 (8h00 - 14h15)

Một phần thôn Thanh Tam Đông xã Cẩm Thanh

Ngày 21/3/2025 (6h00 - 6h30)

Thôn Thanh Nhứt, Thanh Nhì, Thanh Đông, Thanh Tam Đông, Thanh Tam Tây xã Cẩm Thanh; Một phần Khối Sơn Phô 2 phường Cẩm Châu

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 16/3/2025 (4h30 - 18h30)

Công ty thủy điện Sông Vàng

Ngày 17/3/2025 (7h30 - 11h00)

Trạm Bình Đông

Ngày 17/3/2025 (13h30 - 17h00)

Trạm Phú Long 2

Ngày 18/3/2025 (7h00 - 15h00)

Trạm Khe Hoa, Tân Đợi, Đồng Chàm, Đầu Gò

Ngày 19/3/2025 (7h00 - 9h00)

Trạm Cao Su 2

Ngày 19/3/2025 (9h30 - 11h30)

Trạm Hùng Thanh

Ngày 19/3/2025 (13h00 - 15h00)

Trạm Gạch Phương Nam

Ngày 19/3/2025 (15h30 - 17h30)

Trạm Toàn Phát

Ngày 20/3/2025 (7h00 - 9h00)

Trạm NMN Cồn Đại Tân

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 18/3/2025 (8h00 - 11h20)

Trạm TD 500kV Thạnh Mỹ

Ngày 18/3/2025 (12h00 - 17h00)

Trạm Làng Ngói 2

Ngày 19/3/2025 (8h00 - 11h20)

Trạm Cửa nhận nước SB2

Ngày 19/3/2025 (9h00 - 11h20)

Trạm Đập tràn SB2

Ngày 19/3/2025 (9h00 - 13h20)

Trạm TĐC Pà Păng

Ngày 19/3/2025 (12h00 - 17h00)

Trạm Pà Rum A, Ban điều hành TĐ SB4

Ngày 19/3/2025 (13h00 - 17h00)

Trạm T4A SB2

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 21/3/2025 (9h00 - 11h30)

Trạm No6SB4A, NMTĐ Sông Bung 4A

Ngày 21/3/2025 (13h00 - 15h00)

Thôn Trao TT Prao

Ngày 21/3/2025 (15h00 - 17h00)

Thôn Đhrong xã Tà Lu

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 17/3/2025 (13h00 - 15h00)

Trạm Xã Lăng 1

Ngày 17/3/2025 (15h00 - 17h00)

Trạm Xã Lăng 2

Ngày 18/3/2025 (7h00 - 9h00)

Trạm Za Zing 2 xã Gari

Ngày 18/3/2025 (9h00 - 10h30)

Thôn A Rầng 2 xã A Xan

Ngày 18/3/2025 (10h00 - 12h00)

Thôn A Rầng 3 xã A Xan

Ngày 18/3/2025 (13h00 - 15h00)

Thôn A Chua xã Tr'Hy

Ngày 18/3/2025 (15h15 - 16h30)

Thôn Dầm 1 xã Tr'Hy

Ngày 18/3/2025 (16h30 - 17h45)

Thôn Dầm 2 xã Tr'Hy

Ngày 19/3/2025 (7h00 - 8h30)

Thôn Zờ Rượt xã A Nông

Ngày 19/3/2025 (8h30 - 10h00)

Thôn A Cấp 2 xã A Nông

Ngày 19/3/2025 (10h00 - 12h00)

Thôn A Cấp 1 xã A Nông

Ngày 19/3/2025 (13h30 - 15h30)

Thôn A Rớt xã A Nông

Ngày 19/3/2025 (15h00 - 17h00)

Thôn A Xoò xã A Nông

Ngày 20/3/2025 (7h00 - 9h00)

Thôn A Chia xã Lăng

Ngày 20/3/2025 (9h30 - 11h30)

Thôn A Rui xã Dang

Ngày 20/3/2025 (13h00 - 15h00)

Thôn A Rung và Bhlooc xã BHaLêê

Ngày 20/3/2025 (15h00 - 17h00)

Thôn A Rếch xã A Vương

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.