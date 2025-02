Bạn cần biết Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 22/2 đến ngày 28/2/2025 (PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 22/02/2025 đến ngày 28/02/2025 với nội dung như sau:‎

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.‎

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian dự kiến bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 22/2/2025 (7h00 - 10h00)

Trạm Sư Đoàn 315

Ngày 23/2/2025 (6h45 - 17h00)

Công ty TNHH SGI Vina và Công ty TNHH MTV PTKT Kính Ức Thịnh Việt Nam

Ngày 23/2/2025 (7h00 - 10h00)

Trạm Hữu Toàn, Hữu Toàn T2

Ngày 23/2/2025 (7h00 - 8h30)

Trạm Vinh Gia T2, Vinh Gia T1

Ngày 23/2/2025 (8h30 - 10h00)

Trạm May Châu Sơn

Ngày 23/2/2025 (10h00 - 11h30)

Trạm CCI T4, May MT

Ngày 23/2/2025 (13h00 - 14h30)

Trạm Cảng Tam Hiệp T1, Sơ mi ro mooc

Ngày 23/2/2025 (14h30 - 16h00)

Trạm Autocom, Cảng Tam Hiệp T2

Ngày 25/2/2025 (07h0-07h30 và 11h00-11h30)

Trạm Thanh Long 1, Tam Quang 4, Khách sạn Hoàng Yến, Sông Thu Resort T1, Hòa Thắng

Ngày 25/2/2025 (7h00 - 11h30)

Trạm Phạm Hoài Nhơn, NĐ Tam Quang, Bình An, UB Tam Quang, Tuấn Vũ, An Hải Đông, Hải Quan KH, Cảng Kỳ Hà, Kỳ Hà 1, Kỳ Hà 2, Cảng Cá Tam Quang, Đồn Biên Phòng, Phá dỡ tàu biển, K 41, Thép Trường Thành, Xăng dầu QK5, Cảnh sát biển T2, Cảnh sát biển T3, Cảnh sát biển T4, Cảnh sát biển T5, Cảnh sát biển T1, Kè biển Tam Quang, Sơn Hà T2_NLMT, Kỳ Hà 4, Tam Quang 7, Tam Quang 8, Kỳ Hà 3

Ngày 26/2/2025 (7h30 - 16h00)

Trạm Cát Vàng, KDL Tui Blue

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 22/2/2025 (7h30 - 10h00)

Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Quảng Nam, Công ty TNHH Phước Toàn

Ngày 22/2/2025 (7h30 - 11h00)

Công ty TNHH Thaco Auto Quảng Nam

Ngày 22/2/2025 (10h00 - 11h30)

Trung tâm Lưu trữ lịch sử Quảng Nam

Ngày 23/2/2025 (07h00-08h00 và 10h00-11h00)

Trạm TTCH Công an tỉnh, T6 TTHC tỉnh, KTX Cao đẳng Y tế, Trường CĐ Y tế, Nguyễn Du 1, BV Đa khoa T2, BV Đa khoa T1, VietComBank, Thuế Tam Kỳ 2, Cục Thuế Quảng Nam, NH Nhà Nước, UBND tỉnh T1, UBND tỉnh T2, Bệnh viện Y học Dân tộc, Nguyễn Du 3, Khách sạn Sojo

Ngày 23/2/2025 (7h00 - 11h00)

Một phần phường Tân Thạnh

Ngày 23/2/2025 (7h00 - 11h30)

Một phần phường Hoà Thuận

Ngày 23/2/2025 (10h30 - 12h30)

Trạm NR TTHC tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Quảng Nam, T10 TTHC tỉnh, NH Chính Sách, T5 TTHC Tỉnh, T1 TTHC Tỉnh, T2 TTHC Tỉnh, T3 TTHC Tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, KS Hiền Trang, T9 TTHC Tỉnh, Vinaconex 25

Ngày 23/2/2025 (13h20 - 14h30)

Công ty TNHH MTV J&G Vina

Ngày 23/2/2025 (13h30 - 17h00)

NM Tái Tạo, NM Xử lý nước thải Panko, Công ty TNHH D.R VINA, Capella Quảng Nam, Khải Trình, Công ty TNHH OKe VN, Công ty TNHH Yejin F & G ĐN, D.R Vina T2

Ngày 23/2/2025 (14h30 - 15h30)

Nguyễn Thị Phúc, Công ty TNHH TMDV Thiên Thạch, Công ty TNHH một thành viên Bao Bì Thuận Yên

Ngày 23/2/2025 (15h30 - 17h00)

Công ty TNHH MTV Shin Chang Vina

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 23/2/2025 (13h30 - 15h30)

Trạm Đàn Hạ xã Tam Đàn

Ngày 26/2/2025 (7h30 - 11h30)

Trạm Tam Dân 9 xã Tam Dân

Ngày 28/2/2025 (7h30 - 11h00)

Trạm Bơm Tam Lộc xã Tam Lộc

Ngày 28/2/2025 (13h30 - 17h00)

Trạm Tam Lộc 8 xã Tam Lộc

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 22/2/2025 (7h00 - 10h30)

Xã Tiên Mỹ

Ngày 27/2/2025 (7h00 - 12h00)

Trạm Tiên Cảnh 7 xã Tiên Cảnh

Ngày 27/2/2025 (9h00 - 16h00)

Trạm Tiên Cảnh 2 xã Tiên Cảnh

Ngày 27/2/2025 (14h00 - 17h00)

Trạm Tiên Cảnh 9 xã Tiên Cảnh

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 24/2/2025 (8h45 - 11h15)

Trạm Trà Giáp 12

Ngày 24/2/2025 (10h45 - 13h15)

Trạm Trà Giác 4

Ngày 24/2/2025 (12h45 - 15h15)

Trạm Trà Giác 6

Ngày 25/2/2025 (7h15 - 9h00)

Trạm TD 220kV Sông Tranh

Ngày 25/2/2025 (8h45 - 11h30)

Trạm T17

Ngày 25/2/2025 (10h45 - 11h30)

Trạm Gỗ Phúc Sơn, Trạm Băm Keo 1

Ngày 25/2/2025 (12h45 - 15h00)

Trạm UB Trà Đốc, Trà Đông 3-1

Ngày 25/2/2025 (14h45 - 17h45)

Trạm Trà Giang 3, Trà Kot 4

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 24/2/2025 (8h45 - 11h15)

Trạm UB Trà Dơn

Ngày 24/2/2025 (10h45 - 13h15)

Trạm Thôn 1 Trà Dơn

Ngày 24/2/2025 (12h45 - 15h15)

Trạm Trà Leng 3

Ngày 24/2/2025 (14h45 - 17h15)

Trạm Thôn 9 Trà Dơn, Trà Leng 6

Ngày 25/2/2025 (8h00 - 15h30)

Trạm Măng Lùng

Ngày 26/2/2025 (07h00-07h30 và 17h00-17h30)

Xã Trà Nam, Trà Linh

Ngày 26/2/2025 (7h00 - 17h30)

Trạm Tăk Tố, Măng Liệt, BTS Viettel Trà Don, Tu Hon 3, Tu Hon 4, Tu Hon 2, Long Túc 1, Long Túc 3, Đập đầu Mối Đăk Di 1

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 25/2/2025 (7h30 - 11h00)

Trạm Trung tâm sát hạch lái xe, Vịnh Giang 2

Ngày 25/2/2025 (13h30 - 16h30)

Trạm Hà Lam 4, Cổ Linh

Ngày 26/2/2025 (7h30 - 11h00)

Trạm Trại Gà Trường Nguyên

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 22/2/2025 (05h30-07h00 và 15h30-17h30)

Huyện Hiệp Đức

Ngày 22/2/2025 (5h30 - 17h30)

Trạm Quế Thọ 10

Ngày 25/2/2025 (7h30 - 10h00)

Trạm MDF, Vàng Phúc Thuận

Ngày 25/2/2025 (13h30 - 16h00)

Trạm Bơm T8 Bình Lâm

Ngày 27/2/2025 (7h30 - 9h30)

Trạm Tân An 7, Quế Bình 1

Ngày 27/2/2025 (9h30 - 13h30)

Trạm Tân An 6

Ngày 27/2/2025 (9h30 - 11h30)

Trạm Quế Bình 5

Ngày 27/2/2025 (10h00 - 12h30)

Trạm T1 Kim Thành Lưu, T2 Kim Thành Lưu

Ngày 27/2/2025 (13h00 - 14h30)

Trạm Hiệp Thuận 3

Ngày 27/2/2025 (13h00 - 15h00)

Trạm Quế Lưu 1

Ngày 27/2/2025 (15h00 - 16h30)

Trạm Hiệp Thuận 4

Ngày 27/2/2025 (15h00 - 17h00)

Trạm Quế Lưu 4

Ngày 28/2/2025 (7h30 - 9h30)

Trạm Quế Bình 3

Ngày 28/2/2025 (9h30 - 11h30)

Trạm Phước Trà 1

Ngày 28/2/2025 (10h00 - 12h00)

Trạm Thăng Phước 1

Ngày 28/2/2025 (13h00 - 15h00)

Trạm Phước Trà 6, Bình Sơn 1

Ngày 28/2/2025 (15h00 - 17h00)

Trạm UB Phước Trà, Quế Thọ 8

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 22/2/2025 (05h30-07h00 và 15h30-17h30)

Trạm T9 Phước Hiệp, Bà Xá

Ngày 28/2/2025 (7h30 - 9h30)

Trạm T9 Phước Hiệp

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 24/2/2025 (7h00 - 11h00)

Thôn Phú Cường 2, Phú Cường 1 xã Quế Mỹ

Ngày 24/2/2025 (9h00 - 11h00)

Thôn 3B Phú Cường 1 xã Quế Xuân

Ngày 24/2/2025 (13h00 - 15h00)

Thôn Mộc Bài xã Quế Phú

Ngày 25/2/2025 (7h00 - 10h30)

Thôn Phước Thành xã Quế Thuận, thôn Phước Đức xã Quế Châu

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 24/2/2025 (7h00 - 15h30)

Trạm NMG Phan Ngọc Anh

Ngày 24/2/2025 (7h00 - 16h30)

Thôn Triều Châu xã Duy Phước

Ngày 26/2/2025 (07h00 - 11h30)

Trạm Tây An 11

Ngày 26/2/2025 (07h00 - 11h30)

Trạm tự dùng trạm 220kV

Ngày 26/2/2025 (13h00 - 17h30)

Một phần thôn Lệ An xã Duy Châu

Ngày 26/2/2025 (13h00 - 17h30)

Trạm Bàn Sơn

Ngày 28/2/2025 (06h30-07h30 và 15h00-16h00)

CCN Đông Yên GĐ 1, CCN Đông Yên GĐ 2, CCN Đông Yên GĐ 4, CCN Đông Yên GĐ 6, CCN Đông Yên GĐ 7; Trạm NLMT Mỹ Sơn Farm Solar T1, NLMT Mỹ Sơn Farm Solar T2, Chiếu sáng hầm Chiêm Sơn

Ngày 28/2/2025 (6h30 - 16h00)

Xã Duy Trinh; Công ty RIO; Trạm Tây An 10, Đại Hưng Phát T1, Đại Hưng Phát T2, Nam Hưng, Phước Hữu Duyên

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 23/2/2025 (6h00 - 15h00)

Công ty TNHH Xintechnology Electronics Việt Nam; Công ty TNHH Việt Vương 2 và NLMT BCG EVER 3; Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Quảng Nam; Chi nhánh Công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam; Công ty TNHH Makitech Việt Nam; Công ty TNHH Sasaki Shoko Việt Nam; Công ty TNHH M&H Industry Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam; Công ty TNHH HansumVina Việt Nam, Chinh nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN Quảng Nam - Đà Nẵng tại tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH SEN DAITECHO Việt Nam; Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam; Công ty TNHH MTV Relats Việt Nam, Công ty TNHH Agata Việt Nam; Công ty CP Green Planet; Công ty CP BCG EVERGREEN (NLMT); Công ty TNHH Kiên Cố PMG Việt Nam; Công ty CP Đầu tư Công nghiệp DEWOO; Chi Nhánh Công ty CP Phát Triển Đô thị & KCN QN-ĐN tại Tỉnh Quảng Nam

‎Công ty CP Cẩm Hà; Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam; Công ty giầy Rieker Việt Nam (cơ sở 2); Công ty TNHH may Minh Hoàng 2; Công ty TNHH Việt Vương 2 và NLMT BCG EVER 4; Công ty TNHH Midori Safety Footwear Việt Nam và NLMT SUNDN; Công ty CP Hanacans chi nhánh Quảng Nam; Công ty TNHH Điện Khí Quốc Quang Việt Nam; Công ty CP Sản xuất Thương mại Thép Hùng Vĩ; Trạm NLMT BCG Ever 1; NLMT BCG Ever 2; NLMT BCG Ever 5; NLMT BGC Ever 6; NLMT BCG Ever 7; NLMT SUNMN.

Ngày 23/2/2025 (9h30 - 11h30)

Công ty TNHH Premo Việt Nam

Ngày 24/2/2025 (14h00 - 16h00)

Công ty Long Phú khối Hà My Đông A Phường Điện Dương

Ngày 25/2/2025 (7h30 - 11h30)

Một phần khối Hà Bản phường Điện Dương

Ngày 25/2/2025 (7h30 - 9h30)

Chi nhánh Công ty TNHH Lixi Việt Nam tại Quảng Nam

Ngày 25/2/2025 (9h30 - 11h00)

Chi nhánh Công ty TNHH Uni President Việt Nam tại Quảng Nam

Ngày 26/2/2025 (7h00 - 9h00)

Trạm Bơm Điện Hồng 2

Ngày 26/2/2025 (7h15 - 9h30)

Công ty TNHH Thiện Hoàng

Ngày 26/2/2025 (9h30 - 11h30)

Trạm Thôn 7 Điện Hồng 2

Ngày 26/2/2025 (13h00 - 15h00)

Trạm Cẩm Lý

Ngày 26/2/2025 (13h30 - 16h00)

Công Đoàn Các Khu Kinh Tế Và Khu Công Nghiệp tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH Thực Phẩm Quang Hiếu

Ngày 27/2/2025 (07h30 - 09h30)

HTX Điện Phước 1

Ngày 27/2/2025 (13h30 - 16h00)

Công ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Thủy Lợi Quảng Nam - Chi Nhánh Thủy Lợi Điện Bàn

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 24/2/2025 (7h30 - 10h00)

Khu đô thị Cồn tiến T2 xã Cẩm Thanh

Ngày 24/2/2025 (8h00 - 9h30)

Trạm KS Shangri-La, KS LaNuNa TP Hội An

Ngày 24/2/2025 (9h45 - 11h45)

Trung Tâm văn hoá Thể thao và Truyền Hình 02 Trần Hưng Đạo TP Hội An

Ngày 24/2/2025 (10h15 - 12h00)

Khu đô thị cồn tiến T3 xã Cẩm Thanh

Ngày 24/2/2025 (13h30 - 15h00)

Trạm KS Thụy Khang

Ngày 25/2/2025 (7h00 - 8h30)

Một phần khối Xuân Hà, Xuân Thuận phường Cẩm Phô

Ngày 25/2/2025 (8h45 - 10h15)

Một phần khối Tân Thanh phường Tân An

Ngày 25/2/2025 (13h30 - 15h00)

Một phần khối Sơn Phô 1 phường Cẩm Châu, một phần khối Phong Hòa phường Sơn Phong

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 24/2/2025 (7h00 - 12h00)

Trạm Bộ Nam 1

Ngày 24/2/2025 (7h30 - 9h00)

Trạm Psco01

Ngày 24/2/2025 (7h30 - 11h00)

Trạm Gạch Đại Hiệp

Ngày 24/2/2025 (13h00 - 14h30)

Trạm Thiện Tâm

Ngày 24/2/2025 (15h00 - 16h30)

Trạm Bơm Phú Sơn

Ngày 25/2/2025 (7h00 - 9h00)

Trạm Hòa Hưng Lộc

Ngày 25/2/2025 (7h30 - 9h00)

Trạm Đại Lãnh 6

Ngày 25/2/2025 (9h30 - 11h00)

Trạm Đại Hưng 2

Ngày 25/2/2025 (9h30 - 11h30)

Trạm Bơm Đồng Miếu

Ngày 25/2/2025 (13h00 - 14h30)

Trạm Trước Hà 2

Ngày 25/2/2025 (13h00 - 15h00)

Trạm Phú Hương

Ngày 25/2/2025 (15h00 - 16h30)

Trạm Bơm An Điềm

Ngày 25/2/2025 (15h30 - 17h30)

Trạm Đông Lâm

Ngày 26/2/2025 (7h00 - 9h00)

Trạm TTCN Đại Sơn

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 24/2/2025 (8h00 - 10h30)

Thôn Éo xã Ba

Ngày 24/2/2025 (13h00 - 15h00)

Thôn Nà Hoa xã Tư

Ngày 24/2/2025 (15h00 - 17h00)

Thôn Láy xã Tư

Ngày 25/2/2025 (7h00 - 9h30)

Thôn A Răm 3 xã Zơ Ngây

Ngày 25/2/2025 (9h30 - 12h00)

Thôn Phú Mưa xã Sông Kôn

Ngày 25/2/2025 (15h30 - 17h30)

Thôn Ka Nơm TT Prao

Ngày 26/2/2025 (9h00 - 11h00)

Thôn Gố xã Za Hung

Ngày 26/2/2025 (13h00 - 15h00)

Thôn Zà Nghìn xã Za Hung

Ngày 26/2/2025 (15h00 - 17h00)

Thôn A Bung 2 xã A Rooi

Ngày 27/2/2025 (7h30 - 9h30)

Thôn A Bung 1 xã A Rooi

Ngày 27/2/2025 (9h30 - 11h30)

Thôn Tù Ngung xã A Rooi

Ngày 27/2/2025 (13h30 - 16h00)

Thôn A Điêu, Tù Ngung 2 xã A Rooi

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 25/2/2025 (10h00 - 12h00)

Thôn A Grồng xã A Tiêng

Ngày 25/2/2025 (13h00 - 15h00)

Một phần thôn Áp Lố xã A Vương

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.