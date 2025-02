Bạn cần biết Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 1/3 đến ngày 7/3/2025 (PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 01/3/2025 đến ngày 07/03/2025 với nội dung như sau:

‎1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.‎

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian dự kiến bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 2/3/2025 (7h00 - 8h30)

Trạm Quan Châu T1

Ngày 2/3/2025 (8h30 - 11h00)

Ngày 2/3/2025 (13h00 - 14h30)

Trạm Trường Hải KIA T1

Ngày 2/3/2025 (14h30 - 16h00)

Trạm Ô tô Trường Hải T3

Ngày 2/3/2025 (16h00 - 17h30)

Trạm Bao Bì Hồng Đào, Thủy sản Trung Hải

Ngày 5/3/2025 (7h00 - 10h00)

Trạm Nguyên Liệu Giấy, Phương Tuân

Ngày 5/3/2025 (7h00 - 8h30)

Trạm Tam Xuân 4-1

Ngày 5/3/2025 (8h30 - 10h00)

Trạm Tam Xuân 4-4

Ngày 5/3/2025 (10h00 - 11h30)

Trạm Tam Xuân 4-3, KDC Chợ Trạm

Ngày 5/3/2025 (13h00 - 14h30)

Trạm An Tân 6, Tam Xuân 4-5

Ngày 5/3/2025 (14h30 - 16h00)

Trạm KDC Đà Thành

Ngày 5/3/2025 (14h30 - 17h00)

Trạm Tam Xuân 4-6

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 4/3/2025 (7h20 - 11h30)

Trạm Tam Phú 20

Ngày 6/3/2025 (7h30 - 9h00)

Trạm Phan Bội Châu 3

Ngày 6/3/2025 (9h15 - 11h00)

Trạm Phan Bội Châu 7

Ngày 6/3/2025 (13h30 - 15h00)

Trạm Tam Thanh 6

Ngày 6/3/2025 (15h15 - 16h45)

Trạm Tam Thanh 7

Ngày 7/3/2025 (7h30 - 9h00)

Trạm Huỳnh Thúc Kháng 3, Sơn Trà 1B

Ngày 7/3/2025 (9h15 - 11h00)

Trạm Lý Thường Kiệt 4, Ngọc Mỹ 3

Ngày 7/3/2025 (13h30 - 15h00)

Trạm Lý Thường Kiệt 5, Chợ Tam Kỳ

Ngày 7/3/2025 (15h15 - 16h45)

Công ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Minh Thiện, Trạm KDC 6-4

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 1/3/2025 (8h00 - 11h30)

Trạm Tam An 3-1, HTX Tam An 1, Tam An 4, Tam An 10

Ngày 3/3/2025 (6h00 - 12h00)

Trạm Tam Thành 8, Tam Thành 9

Ngày 3/3/2025 (6h00-7h00 và 11h00-12h00)

Xã Tam Thành

Ngày 3/3/2025 (7h00 - 12h00)

Trạm Tam An 5, Tam An 6, Tam An 9, Nguyễn Văn Học-NLMT

Ngày 3/3/2025 (13h15 - 15h00)

Trạm NVH Phú Ninh

Ngày 3/3/2025 (15h15 - 17h00)

Trạm Phú Mỹ 3

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 6/3/2025 (6h30 - 16h30)

Trạm Nước Bươu T3, Nước Bươu T4

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 2/3/2025 (7h00 - 8h45)

Trạm Kim Long Vũ

Ngày 2/3/2025 (8h15 - 9h30)

Trạm XN Cát Thăng Bình

Ngày 2/3/2025 (9h45 - 11h15)

Trạm Xí Nghiệp cát 2

Ngày 2/3/2025 (13h00 - 14h15)

Trạm Gapadent

Ngày 2/3/2025 (14h30 - 15h45)

Trạm Silicagen 2

Ngày 2/3/2025 (16h00 - 17h15)

Trạm Hạt Điều

Ngày 3/3/2025 (6h00 - 12h00)

Trạm Bình An 1, Bình An 2, An Thành 1, An Thành 2, Bưu cục Quán Gò

Ngày 3/3/2025 (7h00 - 8h30)

Trạm Bơm Quý Xuân, Ngân hàng nông nghiệp

Ngày 3/3/2025 (8h15 - 10h45)

Trạm Quý Xuân

Ngày 3/3/2025 (8h15 - 9h30)

Trạm Bình Hiệp 2

Ngày 3/3/2025 (10h15 - 11h45)

Trạm Gò Khan

Ngày 3/3/2025 (11h15 - 12h45)

Trạm UB huyện Thăng Bình, Mỹ Hưng

Ngày 3/3/2025 (13h30 - 14h45)

Trạm Bình Phục 2, Tú Mỹ 2

Ngày 3/3/2025 (15h00 - 16h15)

Trạm Gạch Nguyên Tâm, Cẩm Lũ

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 2/3/2025 (7h30 - 15h30)

Trạm CCN Nam An Sơn

Ngày 4/3/2025 (7h30 - 11h30)

Trạm Hiệp Thuận 2

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 2/3/2025 (04h30-06h00 và 17h00-18h30)

Tổ dân phố Trung An TT Trung Phước

Ngày 2/3/2025 (6h30 - 8h30)

Trạm CCN Đông Quế Sơn giai đoạn 10

Ngày 2/3/2025 (8h45 - 10h00)

Trạm CCN Đông Quế Sơn giai đoạn 1

Ngày 2/3/2025 (10h15 - 12h00)

Trạm CCN Quế Cường giai đoạn 4

Ngày 2/3/2025 (13h00 - 15h00)

Trạm CCN Đông Phú giai đoạn 1

Ngày 2/3/2025 (15h15 - 17h30)

Trạm UB huyện Quế Sơn

Ngày 4/3/2025 (7h00 - 9h00)

Trạm Đại Phú

Ngày 4/3/2025 (13h00 - 15h00)

Thôn Tây Nam xã Quế Mỹ

Ngày 4/3/2025 (15h30 - 17h30)

Thôn Đông Nam xã Quế Mỹ

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 2/3/2025 (4h30 - 18h30)

Trạm Gạch tuynen Ngọc Anh, Thảo Kiên, Tuấn Phong, Công ty Thăng Hoa

Ngày 2/3/2025 (04h30-06h00 và 17h00-18h30)

Xã Duy Châu, Duy Hòa, Duy Tân, Duy Phú

Ngày 3/3/2025 (7h00 - 16h30)

Một phần thôn An Lạc xã Duy Thành

Ngày 4/3/2025 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Hội Sơn xã Duy Nghĩa

Ngày 5/3/2025 (7h00 - 11h30)

Trạm Bơm Bình Giang, Hiền Lương

Ngày 6/3/2025 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Mậu Hòa xã Duy Trung; Một phần thôn Mỹ Sơn, Phú Nhuận 2 xã Duy Phú; Một phần KP Phước Mỹ 3 TT Nam Phước

Ngày 6/3/2025 (13h00 - 17h30)

Trạm chiếu sáng SS3; Một phần thôn Hòa Nam xã Duy Trung; Một phần thôn La Tháp Đông xã Duy Hòa; Một phần thôn Cù Bàn xã Duy Châu

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 4/3/2025 (9h30 - 11h00)

Trạm Giáo Ái Bắc

Ngày 4/3/2025 (13h00 - 14h30)

Trạm Điện Hồng 1 (T1)

Ngày 4/3/2025 (15h00 - 16h30)

Trạm Điện Hồng 1 (T1/4)

Ngày 5/3/2025 (7h00 - 15h00)

Khối Triêm Nam phường Điện Phương

Ngày 5/3/2025 (13h00 - 17h30)

Một phần thôn Tân Bình 3 xã Điện Trung

Ngày 5/3/2025 (14h30 - 17h00)

Công ty Đại Thành và Công ty Sông Ngân phường Điện Dương

Ngày 6/3/2025 (7h30 - 13h00)

Chi nhánh Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung - Công ty Phát Triển Nguồn Lợi Thủy Sản; Công ty TNHH Điều Khiển Tự Động DenKen Việt Nam

Ngày 6/3/2025 (13h00 - 16h30)

Công ty CP The Blues Quang Nam, Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu Tư 559- Xưởng giặt là công nghiệp

Ngày 7/3/2025 (7h00 - 11h00)

Thôn Quan Hiện xã Điện Hoà, thôn Đông Hồ xã Điện Phước; Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn, HTX NN Điện Phước 1

Ngày 7/3/2025 (8h00 - 10h30)

Khối Nhất Giáp, Phong Nhất, Nhất Đông Liên phường Điện An; Thôn Phong Lục Nam xã Điện Thắng Nam; Thôn Hạ Nông Đông, Hạ Nông Tây, Hạ Nông Trung, Hạ Nông Nam xã Điện Phước; Trạm Bơm HTX Điện Phước 1, Bơm HTX Điện Phước 2, Chi nhánh thủy lợi Điện Bàn

Ngày 7/3/2025 (13h15 - 16h00)

HTX nông nghiệp Điện Thọ 1

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 3/3/2025 (6h00 - 6h30)

Thôn Thanh Nhứt, Thanh Nhì, Thanh Đông, Thanh Tam Đông, Thanh Tam Tây xã Cẩm Thanh; Một phần khối Sơn Phô 2 phường Cẩm Châu

Ngày 4/3/2025 (8h00 - 11h45)

Trung Tâm văn Hóa thể Thao Hội An; Một phần khối Lâm Sa, Tu Lễ, Ngọc Thành phường Cẩm Phô

Ngày 4/3/2025 (10h00 - 12h00)

Rạp Hòa Bình TP Hội An; Một phần khối An Định phường Minh An

Ngày 4/3/2025 (13h30 - 15h00)

Một phần khối Lâm Sa, Tu Lễ, Ngọc Thành phường Cẩm Phô

Ngày 5/3/2025 (8h00 - 9h30)

Công ty Cổ phần M Boutique Hotel Hội An 19 Lạc Long Quân khối Thịnh Mỹ phường Cẩm An

Ngày 5/3/2025 (10h00 - 11h30)

Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Dòng Chảy Hội An 126 Nguyễn Trường Tộ phường Cẩm Phô

Ngày 5/3/2025 (13h45 - 15h45)

Khách sạn Sài Gòn và Khách sạn Sông Trăng 127 Nguyễn Phúc Tần phường Cẩm Phô

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 4/3/2025 (7h30 - 9h00)

Trạm Phú Long 3

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.