Lao động - Việc làm Liên đoàn Lao động huyện Đại Lộc phát động Tháng công nhân năm 2024 (QNO) - Ngày 26/4, tại Công ty CP Sản xuất Ethanol Quảng Nam (Đại Tân, Đại Lộc), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đại Lộc tổ chức lễ phát động Tháng công nhân, hưởng ứng Tháng an toàn, vệ sinh lao động và Ngày hội văn hóa - thể thao năm 2024.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: L.D

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng an toàn, vệ sinh lao động và Ngày hội văn hóa - thể thao năm 2024 là hoạt động thường niên được LĐLĐ huyện Đại Lộc tổ chức.

Tháng công nhân năm 2024 được phát động với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, khích lệ, tạo động lực và khí thế để cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, cùng hành động đưa Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuộc sống. Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động...

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 do LĐLĐ huyện phát động có chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”. Qua đó, tạo đợt cao điểm tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; thúc đẩy công tác phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động và các cấp công đoàn trong việc triển khai các hoạt động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Không ngừng cải thiện điều kiện lao động, làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc…

Lãnh đạo LĐLĐ huyện trao quà cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn. Ảnh: L.D

LĐLĐ huyện cũng đã phát động đến tất cả công đoàn cơ sở trực thuộc vận động đoàn viên, công nhân lao động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động” do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức. Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ kết thúc vào 0 giờ 00, ngày 15/5/2024.

Dịp này, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao số tiền hỗ trợ cho 30 đoàn viên Công đoàn huyện Đại Lộc (mỗi suất 1 triệu đồng). LĐLĐ huyện cũng đã trích nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên trao 19 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 500 nghìn đồng).

Thi các kiến thức về an toàn lao động trong đội ngũ công nhân, người lao động. Ảnh: L.D

Bên cạnh hoạt động phát động các đợt thi đua, hưởng ứng nói trên, dịp này, 11 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp cùng nhau tranh tài ở 5 nội dung thi của Ngày hội văn hóa - thể thao. Nội dung các môn thi vừa mang tính vận động, tuyên truyền đoàn viên, công nhân lao động trong việc nắm bắt, áp dụng các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu đối người lao động khi không may xảy ra tai nạn lao động tại cơ quan, đơn vị…