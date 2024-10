Thủy sản Lo với nuôi cá lồng bè trên sông (QNO) - Ở các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh hiện còn 700 lồng bè nuôi các loại cá. Các hộ dân đang phải linh hoạt ứng phó với mưa lớn, nước dâng do ảnh hưởng của bão Trà Mi.

Người dân Tam Kỳ thu hoạch cá trong mưa gió để "chạy" bão. Ảnh: Q.VIỆT

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT) vào sáng ngày 27/10, ở các lưu vực sông Thu Bồn, Cổ Cò qua địa bàn TP.Hội An hiện còn 435 lồng bè nuôi thủy sản, nhiều nhất là địa bàn phường Cửa Đại, Cẩm An.

Ông Lê Công Sỹ - Chủ tịch UBND phường Cửa Đại cho biết, các loại cá nuôi trong lồng bè chủ yếu là cá điêu hồng, cá chẽm, cá lăng nha. Đây là các loại cá có sức đề kháng khỏe nên các nông hộ chưa thu hoạch, chờ bán vào dịp tết đến để tăng thu nhập.

Những ngày qua nhận được dự báo bão Trà Mi tiến vào đất liền, UBND phường Cửa Đại tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các nông hộ nuôi cá trong lồng bè trên sông Cổ Cò di dời các lồng nuôi cá vào sát trong bờ, chằng chống kỹ để tránh thất thoát cá.

“Chúng tôi yêu cầu các nông hộ chăm sóc cá phải đặt an toàn cho bản thân lên trên hết, nhất là khi bão vào đất liền” - ông Sỹ nói.

Ở TP.Tam Kỳ hiện đang còn 50 lồng bè nuôi các loại cá điêu hồng, cá chẽm, lăng nha, cá măng… Bà Phan Thị Cẩm Bình - Trưởng phòng Kinh tế TP.Tam Kỳ cho biết, từ chiều ngày 26/10, cán bộ thủy sản của thành phố phối hợp với chính quyền các địa phương có nghề nuôi cá lồng bè (An Sơn, An Phú, Tam Phú, Tam Thăng, Hòa Hương…) đi kiểm tra, yêu cầu các hộ nuôi cá lồng bè phải lên bờ cho an toàn chứ không ở lại lòng sông để chăm sóc cá.

Có 2 trường hợp cá biệt, các lực lượng chức năng phải cưỡng chế đưa 2 hộ dân nuôi cá lồng bè ở phường An Sơn lên bờ tránh bão.

Đối với cá nuôi có thể thu hoạch thì yêu cầu người dân nhanh chóng thu hoạch để bán. Còn những lồng nuôi có cá nhỏ thì kéo vào sát bờ, chằng cẩn thận.

Người dân Tam kỳ bán cá cho tư thương để tránh thiệt hại do bão. Ảnh: Q.VIỆT

Theo ông Võ Văn Long - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, ngay từ cuối năm 2023, đơn vị đã phổ biến lịch nuôi trồng thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh để người dân được biết.

Ngành thủy sản khuyến cáo các hộ nuôi cá trong lồng bè thu hoạch cá vào cuối tháng 9 - trước mùa mưa bão để tránh thiệt hại. Tuy vậy, nhiều nông hộ đã không tuân thủ. Đến nay, nuôi cá trong lồng bè vẫn còn đang duy trì ở các địa phương Hội An, Tam Kỳ, Núi Thành, Duy Xuyên…

Ông Long cho biết, nuôi cá trong lồng bè ở Quảng Nam vẫn còn phát triển tự phát. Thời gian tới, Quảng Nam xem xét lại quy hoạch, định hướng, thu hút đầu tư, phát triển nghề nuôi cá trong lồng bè trên biển theo hướng nuôi công nghiệp, hiện đại, an toàn và kỳ vọng thu được giá trị kinh tế lớn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian qua, giá vật tư thủy sản, thức ăn, thuốc… dùng cho nuôi cá tăng cao. Chi phí đầu vào lớn, người nuôi cá trong lồng bè khó có lãi. Nhiều nông hộ đã bất kể mùa vụ, nuôi cá lồng bè trái vụ để bán vào dịp cuối năm, tết đến vốn có nhu cầu tiêu thụ cao mong thu được lợi nhuận lớn.

Ông Nguyễn Quang (khối phố Hương Trà Tây, phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) nuôi cá trong 15 lồng bè tại sông Tam kỳ đoan qua địa bàn cho biết: “Mưa bão đến thì phải xoay xở với cá đang nuôi. Đoạn sông qua địa bàn không có dòng chảy xiết. Có thể đối phó khi bão, lũ đến bằng cách đưa vào bờ neo chặt. Lồng bè nuôi cá kiên cố nổi trên mặt nước nên hy vọng cá không thất thoát nhiều”.