Xã hội Khẩn trương rà soát công tác phòng chống, ứng phó với bão Trà Mi (QNO) - Chiều nay 26/10, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu khẩn trương rà soát công tác phòng, chống, ứng phó với bão Trà Mi.

Lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân chèn chống nhà cửa. Ảnh: THẾ HÙNG

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ sáng mai 27/10 bão số 6 sẽ ảnh hưởng đến vùng biển và đất liền các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trên biển, bão gây gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 13, cấp 14; sóng biển cao từ 3-5m, biển động dữ dội. Do mưa bão tầm nhìn xa trên biển giảm xuống dưới 1km; gió mạnh, sóng lớn trong bão gây nguy hiểm cho các phương tiện trên biển (kể cả tàu thuyền đang neo đậu trong các cảng nhưng không quy định). Sóng biển cao thời gian kéo dài làm xói lở mạnh bờ biển, nhất là Cửa Đại (TP.Hội An) và Cửa Lở (Núi Thành). Đảo Cù Lao Chàm là nơi có nguy cơ vùng gần tâm bão đi qua, cần đặc biệt chú ý.

Trên đất liền, bão số 6, gây gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, tập trung 6 huyện thị ven biển. Mưa to đến mưa rất to trong 2 ngày 27 và 28/10, tổng lượng mưa từ 200 - 400mm, có nơi trên 500mm. Cần hết sức chú ý cường suất mưa lớn, đạt trên 100mm/3 giờ. Mưa to, tập trung trong thời gian ngắn gây ngập úng các TP.Tam Kỳ, Hội An, thị trấn Vĩnh Điện, Hà Lam, Nam Phước, Núi Thành...

Mưa lớn gây lũ từ báo động 2-3 trên các sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ; gây lũ quét, sạt lở các huyện Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, các ta - luy dương tuyến đường Hồ Chí Minh ...

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo tại các văn bản: Công văn số 8293/UBNDKTN ngày 26/10/2024 của UBND tỉnh; Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 22/10/2024, Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 25/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; Thông báo số 396/TB-UBND ngày 24/10/2024, Công văn số 7558/UBNDKTN ngày 4/10/2024 của UBND tỉnh.

Trong đó, tập trung hoàn thành công tác di dời, sơ tán nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm; công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản; kiểm soát, phân luồng giao thông; chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm, ngập sâu; dự trữ lương thực, thực phẩm; công tác đảm bảo an toàn hồ đập; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Cũng trong chiều nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, ứng phó với bão Trà Mi, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý, có trách nhiệm triển khai thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống lụt bão, mưa lũ, sẵn sàng ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Ủy viên UBND tỉnh được phân công theo dõi các địa phương, chủ động sử dụng lực lượng, phương tiện của cơ quan, đơn vị do mình phụ trách, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra công tác phòng, chống, ứng phó với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi và ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.