Xã hội Đại Lộc khẩn trương ứng phó với bão Trà Mi và mưa lũ (QNO) - Huyện Đại Lộc đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với bão Trà Mi và mưa lũ sau bão.

Các lực lượng xung kích ở xã Đại Nghĩa giúp người dân chằng chống nhà cửa. Đ.L

Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc - ông Lê Văn Quang cho biết đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong “Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi trên địa bàn huyện” phê duyệt tại Quyết định số 982, ngày 27/8/2024. Huyện yêu cầu UBND, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn tổ chức trực ban, thường xuyên theo dõi dự báo, cảnh báo, cập nhật diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; khẩn trương kiểm tra, rà soát, kịch bản, phương án ứng phó với bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Dân quân thị trấn Ái Nghĩa giúp Trường Mầm non Ái Nghĩa thu dọn các hạng mục ngoài trời. Ảnh: Đ.L

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho các tổ công tác rà soát, kiểm tra, cắm biển báo tại các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, các khu vực gần đồi núi có địa hình chênh cao so với khu dân cư, các vị trí đã có tác động như san lấp, đào đắp, san gạt có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất để chủ động trong sơ tán. Sơ tán dân cư, tài sản tại các nhà tạm, nhà thiếu kiên cố, các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống đến các khu tránh trú, nhà kiên cố, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản. Phối hợp với lực lượng công an huyện canh gác, cảnh báo, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại.

Lực lượng xung kích xã Đại Hồng hối hả xúc cát vào bao. Ảnh: Đ.L

Ông Lê Văn Quang cho biết thêm, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động bố trí chỉ huy, lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng triển khai ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu, đặc biệt lưu ý các khu vực trọng điểm, thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng do thiên tai...

Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, liên tục trong ngày hôm nay, Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Đại Lộc đã liên tục phát thanh tuyên truyền, thông báo, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gia cố, chằng chống các công trình hạ tầng trung tâm hành chính, sự nghiệp, trường học, kho tàng, cơ sở y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà cửa, công ty, xí nghiệp; cắt tỉa cành cây; tháo dỡ biển quảng cáo, áp phích có nguy cơ mất an toàn; dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết đủ dùng trong ít nhất 7 ngày.

Bơm nước vào bao ni lông có lồng bao tải để chằng chống nhà cửa giúp người dân. Ảnh: C.T

Ghi nhận sáng nay, công an, quân sự, đoàn viên thanh niên và lực lượng xung kích khác ở các địa phương trên địa bàn Đại Lộc đã bơm nước vào bao ni lông lớn lồng vào bao tải, xúc cát vào bao để chằng chống nhà cửa giúp nhân dân, nhất là những hộ neo đơn, người già yếu, bệnh tật. Nhiều nơi còn giúp người dân cắt tỉa cây cối.

Nữ quân dân xã Đại Thạnh cũng tham gia giúp dân ứng phó cơn bão Trà Mi. Ảnh: C.T

Ngoài giúp người dân những việc nêu trên, ông Hứa Văn Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa cho biết, các lực lượng của địa phương đến các trường học, nhất là cấp mầm non và tiểu học để hỗ trợ nhà trường triển khai chằng chống mái các dãy phòng học, phòng chức năng, thu dọn hạng mục ngoài trời…

Cán bộ xã Đại Quang ra làng cũ Phương Trung vận động người dân về lại nhà ở làng mới Phương Trung để tránh trú bão lụt. Ảnh: C.T

Chiều nay, địa phương sẽ cử người đến Tổ đoàn kết số 4 của khu Phước Mỹ để giúp 12 hộ dân sơ tán đến nơi an toàn, phòng trường hợp mái taluy của ngọn đồi phía sau sạt lở xuống khu dân cư, như đã từng xảy ra vào rạng sáng ngày 13/11/2023.