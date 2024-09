Bạn cần biết Lựa chọn Phước Chi để cung cấp gạch AAC, tấm ALC cho các công trình xây dựng. (PR) -Gạch AAC và tấm ALC là 2 dòng sản phẩm của bê tông khí chưng áp. Đây là sản phẩm còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Vì vậy để lựa chọn nhà tư vấn và cung cấp vật liệu xây dựng này một cách uy tín, thì còn nhiều bỡ ngỡ cho người mới

Phước Chi - công ty chuyên phân phối vật liệu xây dựng xanh:

Là một công ty với nhiều năm kinh nghiệm, hoạt động trong vấn đề xây dựng, sản xuất đồ gỗ nội thất. Bắt kịp xu hướng xây dựng xanh trong thời đại mới. Phước Chi phân phối cung cấp thêm những vật liệu:

- Gạch AAC - Hay còn gọi là gạch bê tông khí chưng áp, gạch bê tông nhẹ.

- Tấm ALC - Hay còn gọi là tấm panel bê tông khí chưng áp, tấm bê tông nhẹ.

- Vữa khô trộn sẵn cho gạch AAC, cho tấm ALC.

- Vữa khô trộn sẵn cho gạch nung.

- Keo dán gạch, keo chít mạch.

- Bột bả nội, ngoại thất.

Đây đều là những loại vật liệu đã được chọn lựa bởi những ưu điểm vượt trội so với vật liệu cũ. Trong đó gạch AAC, và tấm ALC. Hay còn gọi chung là bê tông khí chưng áp là loại vật liệu được quan tâm nhất bởi những ưu điểm sau:

- Khả năng cách nhiệt: Ngôi nhà xây bằng bê tông khí chưng áp sẽ ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè. Tiết kiệm đến 40 - 60% điện năng cho điều hòa làm mát. Đây là một ưu điểm được đánh giá rất cao bởi tính thực tiễn.

- Khả năng chống ồn: gạch AAC, hay tấm ALC có cấu tạo bên trong với rất nhiều lỗ khí. Âm thanh muốn qua được vật liệu phải chuyển động theo đường zig-zag. Sóng âm bị chia nhỏ dần tại các đường gãy và giảm đến mức tối thiểu khi xuyên được qua tường. Áp dụng thực tiễn cho những công trình cần chống ồn như nhà mặt đường, quán xá cần cách âm.

- Khả năng thi công nhanh, tiết kiệm nhân công: Vì là một khối bê tông to sau đó được cắt chia nhỏ theo kích thước mong muốn. Do đó gạch AAC, tấm ALC có độ đồng nhất về ngoại quan, kích thước lớn. Dễ dàng thi công hơn. Đặc biệt với tường xây bằng tấm ALC sẽ không cần phải trát (do đặc tính bề mặt tường rất nhẵn, và đặc tính chống thấm của bê tông khí chưng áp). Sàn, trần nhà còn có thể dùng tấm ALC thay thế cho đổ bê tông truyền thống.

- Cùng với đó là những khả năng: chống côn trùng, nhẹ hơn so với gạch nung truyền thống (giúp giảm khối lượng cho nền móng nhà), chống thấm tốt. Gạch AAC, và tấm ALC đang được những công trình xây dựng mới áp dụng vào rất rộng rãi

Gạch AAC và Tấm ALC Phước Chi phân phối

Những lý do Phước Chi nhận được sự tin tưởng của khách hàng:

Chất lượng sản phẩm: Các vật liệu xây dựng xanh được Phước Chi phân phối đều đã được kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn Việt Nam. Và chứng minh qua các công trình đã xây dựng theo thời gian. Gạch AAC là TCVN 7959:2017, tấm ALC là TCVN 12867:2020.

Giá thành sản phẩm: Phước Chi là nhà phân phối cấp 1 của các công ty sản xuất. Bạn sẽ nhận được mức giá đúng tại nhà máy mà các công ty sản xuất đề ra. Không lo vấn đề chèn ép, bán khống giá.

Hỗ trợ vận chuyển hàng: Vì là vật liệu xây dựng nặng, cồng kềnh nên quá trình vận chuyển sẽ mất nhiều chi phí và khó khăn. Phước Chi làm việc trực tiếp với các hãng vận chuyển hàng hóa. Bạn sẽ nhận được một sự an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển . Cùng với giá thành tốt nhất mà không phải mất công đi tìm.

Tư vấn sản phẩm và chế độ bảo hành: Bạn sẽ được tư vấn sản phẩm sát nhất với mục đích công trình xây dựng. Chế độ bảo hành, đổi trả hàng nếu hàng có lỗi, vấn đề gì.

Phước Chi hỗ trợ vận chuyển hàng tại nhà máy.

