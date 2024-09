An ninh trật tự Lừa mượn tiền để “chuộc sổ đỏ”, một đối tượng bị bắt (QNO) - Dù chỉ vay tại một ngân hàng số tiền 70 triệu, nhưng đối tượng lại lừa mượn 200 triệu đồng của người quen với lý do “chuộc sổ đỏ”, sau đó chiếm đoạt.

Công an tống đạt quyết định khởi tố với bà Nguyễn Thị Ngọc Hà. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Sơn đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1980, trú tại thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian sinh sống tại địa phương, Hà có quen biết với bà V.T.L. (trú tại Khâm Đức). Ngày 22/1/2022, do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, Hà đến gặp bà L. và đưa ra thông tin mình có thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại một ngân hàng chi nhánh huyện Phước Sơn với số tiền 200 triệu đồng.

Hà nói muốn mượn tiền của bà L. để lấy sổ đỏ, sau đó Hà dùng sổ đỏ đi vay tại một ngân hàng khác rồi trả toàn bộ số tiền đã mượn trước đó cho bà. Tin vào lời nói của Hà nên bà L. đã cho Hà mượn số tiền 200 triệu đồng. Đến khoảng tháng 3/2023, không thấy Hà trả tiền, bà L. tìm hiểu thông tin và biết được Hà chỉ vay tiền tại ngân hàng nói trên với với số tiền là 70 triệu đồng và Hà cũng chưa tất toán khoản vay này để lấy sổ đỏ. Biết mình bị Hà lừa nên bà L. đã tố giác Hà với cơ quan công an.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.