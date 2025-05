Giảm nghèo - An sinh Lực lượng vũ trang Quảng Nam “3 cùng” xây nhà “3 cứng” Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện “3 cùng”, tham gia xóa nhà tạm theo tiêu chí “3 cứng”. Những căn nhà hoàn thiện không chỉ giúp người nghèo an cư mà còn gắn kết tình quân dân bền chặt.

Trộn hồ, đổ móng, xây nhà… những người lính thời bình đều có thể giúp dân thực hiện. Ảnh: LÊ THANH VY

Cùng ăn, cùng ở, cùng làm

Một ngày cuối tháng 5/2025, chúng tôi có dịp đến xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Phước Sơn đang tập trung giúp đỡ người dân xây dựng nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Có mặt tại gia đình ông Hồ Văn Giang (thôn 4), chứng kiến không khí tất bật của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện và người dân, mỗi người một việc chung tay vận chuyển cát, xi măng, gạch... giúp đỡ gia đình ông Giang xây dựng nhà ở.

Chủ tịch UBND xã Phước Chánh Hồ Văn Huy cho biết, ông Hồ Văn Giang là hộ nghèo, hiện sống một mình và không có khả năng lao động. Dự kiến ngôi nhà mới của ông Giang gồm phòng khách, phòng ngủ và công trình phụ.

Kinh phí mua nguyên vật liệu là 60 triệu đồng do UBND xã tạm ứng từ nguồn Quỹ xóa nhà tạm; Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phước Sơn và Ban CHQS xã Phước Chánh hỗ trợ toàn bộ ngày công xây dựng.

Cán bộ, chiến sĩ huyện Bắc Trà My vận chuyển từng bao cát ở suối để giúp dân xây nhà. Ảnh: LÊ THANH VY

Theo phân công, Ban CHQS huyện Phước Sơn được giao hỗ trợ nhân lực xóa 13 nhà tạm (xây mới 5 nhà và sửa chữa 8 nhà). Đại diện đơn vị cho biết, bây giờ là thời điểm nắng nóng nên sẽ tập trung cao điểm, sớm hoàn thành vượt tiến độ được giao.

Để thuận tiện trong quá trình xây nhà, đơn vị cử cán bộ nuôi quân vào xã trực tiếp hỗ trợ công tác hậu cần. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, khi nào xong công việc mới về.

“Khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực để người dân sớm có ngôi nhà kiên cố. Qua đó, góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân” - Đại úy Nguyễn Đình Dũng - nhân viên chính trị, Ban CHQS huyện Phước Sơn, người trực tiếp tham gia xây nhà bày tỏ.

Không chỉ riêng ở huyện Phước Sơn, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức cho cán bộ chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình tại 3 huyện Đông Giang, Phước Sơn và Nam Trà My xây dựng nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với tinh thần “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm). Hạn chế thấp nhất việc gây phiền hà, ảnh hưởng tới địa phương và các hộ gia đình về công tác hậu cần.

Đến nay, các đơn vị đã huy động hơn hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ tham gia giúp đỡ các gia đình vận chuyển vật liệu, đào móng, xây nhà. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành 17 nhà xây mới và 14 nhà sửa chữa.

Vượt 225% chỉ tiêu

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động dân vận trong hỗ trợ nhân lực thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm cấp tỉnh, Công an tỉnh được giao hỗ trợ xóa 40 nhà tạm tại Phước Sơn, Bắc Trà My và Đông Giang.

Công an tỉnh khởi công xây dựng nhà tặng bà Trần Thị Thìn (thôn 2, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn). Đây là 1 trong 50 căn nhà do Vietinbank tài trợ kinh phí 100 triệu đồng/nhà. Ảnh: CÔNG AN TỈNH

Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Bùi Anh Đức cho hay, tính đến nay, Đội thanh niên xung kích Công an tỉnh đã hỗ trợ xây dựng hoàn thiện 10/40 căn nhà. Đội thanh niên tình nguyện gồm 32 đoàn viên phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát và thi công đảm bảo đúng tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, tường cứng, mái cứng).

Mới đây nhất, sau hơn 2 tháng thi công với sự giúp sức của đoàn viên, thanh niên địa phương, căn nhà mới của hộ gia đình ông Đinh Văn Lành (thôn 3, xã Trà Tân) đã hoàn thiện.

Căn nhà có diện tích 43m2 gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ. Tổng mức đầu tư 120 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, Công an tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và gia đình đối ứng 40 triệu đồng. Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia hỗ trợ nhân lực với hơn 50 ngày công; thực hiện “3 cùng” với người dân trong suốt quá trình xây dựng nhà.

Nhìn căn nhà nhỏ của mình đã hoàn thiện, ông Đinh Văn Lành xúc động: “Những ngày qua, sự giúp đỡ của các chiến sĩ công an và thanh niên tình nguyện tại địa phương đã hỗ trợ gia đình tôi rất nhiều. Từ nay, tôi không còn lo nhà sập mỗi khi mưa gió nữa. Tôi rất biết ơn!”.

Cùng với huy động nhân lực, Công an tỉnh vừa kết nối Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng 50 nhà (mỗi nhà 100 triệu đồng) tại 3 huyện Phước Sơn, Bắc Trà My và Đông Giang.

Dự kiến 50 căn nhà này sẽ được hoàn thành trước dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8). Tính đến nay, Công an tỉnh đã và đang thực hiện xóa 90 nhà tạm, vượt 225% so với chỉ tiêu Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm cấp tỉnh giao.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an tỉnh nói, xây dựng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, góp phần thiết thực trong việc chăm lo đời sống cho người dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng trong thực hành công tác “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị.