Du lịch Lượng khách đến Quảng Nam trong tháng 10 giảm so với cùng kỳ (QNO) - Theo số liệu của UBND tỉnh, lượng khách đến Quảng Nam trong tháng 10/2024 ước đạt 467,5 nghìn lượt (giảm 8% so với cùng kỳ).

Khách nội địa tham quan làng mộc Kim Bồng (TP.Hội An). Ảnh: Q.T

Điều này một phần do ảnh hưởng từ đợt bão Yagi khiến nhiều chuyến bay quốc tế bị hủy, cùng với đó là khách nội địa hủy tour do thời tiết xấu nên lượt khách đến Quảng Nam giảm so với cùng kỳ.

Trong tháng 10, có 373 nghìn lượt khách quốc tế đến Quảng Nam (giảm 9% so với cùng kỳ); khách nội địa đạt 94,5 nghìn lượt khách (giảm 2% so với cùng kỳ). Thu nhập xã hội từ du lịch trong tháng 10 ước đạt 1.457 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch 10 tháng ước đạt hơn 6,9 triệu lượt khách (tăng 5% so với cùng kỳ). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,6 triệu lượt khách, còn khách nội địa ước đạt hơn 2,3 triệu lượt khách.

Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch 10 tháng của Quảng Nam ước đạt 6,85 nghìn tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ). Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt hơn 16 nghìn tỷ đồng.