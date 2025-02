Y tế Lương y thị xã Điện Bàn chia sẻ các bài thuốc y học cổ truyền (QNO) - Sáng 11/2, Hội Đông y thị xã Điện Bàn tổ chức hội thảo chuyên đề nhân kỷ niệm 234 năm ngày mất của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1791 - 2025).

Hội Đông y Điện Bàn tổ chức hội thảo chuyên đề vào sáng 11/2. Ảnh: HUY HOÀNG

Tại hội thảo, lương y Trần Triêm (phường Điện Nam Đông, Điện Bàn) trao đổi cách điều trị bệnh lý của tâm gây nên chứng thất niên (mất ngủ).

Ông Triêm cho rằng, tâm là cơ quan quân chủ, tàng thần. Tâm là nơi ở của tinh thần, có vị trí quan trọng bậc nhất trong 12 tạng phủ, nếu tâm hoạt động tốt thì các tạng phủ khác yên ổn, nếu hoạt động không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến 12 tạng phủ.

Khi tạng tâm tốt thì tà khí không xâm nhập được, khi yếu dễ bị tà khí xâm nhập, lúc đó thần sẽ mất đi. Khi thần mất đi thì tâm có biểu hiện sợ hãi, mất ngủ, hay quên, vui cười thất thường, mê sảng, mắt lờ đờ, thất thần.

Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị bệnh bằng y học cổ truyền. Ảnh: HUY HOÀNG

Lương y Hà Phước Sáng (phường Điện An, Điện Bàn) chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị bệnh đau cột sống thắt lưng bằng các bài thuốc nam như: dây phấn đèn, cây hoa trinh nữ, cây cỏ xước, cây cam thảo đất, lá lốt, lá dâu điều trị những trường hợp đau thắt lưng do lạnh; trần bì, đinh lăng, kinh giới, ngải cứu, gừng tươi… điều trị đau thắt lưng do vác nặng, lệch người hoặc sau một động tác thay đổi tư thế đột ngột, đau dữ dội ở một chỗ.

Theo ông Sáng, đau cột sống thắt lưng là một bệnh lý thường gặp trong thực hành lâm sàng do rất nhiều nguyên nhân gây ra, ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề. Bệnh hay gặp ở lứa tuổi trung niên, người già nhưng có xu hướng ngày càng trẻ hóa do lối sống thiếu vận động.

Ông Trần Trừng - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Quảng Nam cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong điều trị bệnh cho nhân dân bằng phương pháp y học cổ truyền.

Ông Trừng chỉ đạo Hội Đông y Điện Bàn tiếp tục giữ vững thành tích là đơn vị dẫn đầu thi đua của tỉnh nhiều năm liền. Thực hiện tốt Kết luận số 86 của Ban Bí thư về phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới. Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”.