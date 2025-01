Mang yêu thương đến với người khó khăn xứ Quảng

Cuối tuần qua, hàng nghìn người dân khó khăn Quảng Nam đã được nhận quà tết sớm và khám chữa bệnh miễn phí từ chương trình “Trao quà tết - kết nối yêu thương Xuân Ất Tỵ 2025” do Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV miền Trung) và các nhà đồng hành tổ chức.

Giảm nghèo - An sinh

Kết nối yêu thương

Từ tờ mờ sáng 4/1/2025, trong mưa phùn, người dân từ các xã miền núi đã kéo về trung tâm hành chính huyện Bắc Trà My để nhận quà tết, khám bệnh và cấp thuốc từ chương trình “Trao quà tết - kết nối yêu thương Xuân Ất Tỵ 2025”.

Bà Nguyễn Thị Na (70 tuổi) từ xã Trà Sơn hay tin có đoàn khám bệnh miễn phí đã lặn lội đến từ rất sớm. Bà Na chia sẻ: “Tôi và nhiều người khó khăn ở đây được các bác sĩ tận tình khám chữa bệnh, đo tim mạch và phát thuốc miễn phí. Tôi còn được nhận quà tết nữa. Chúng tôi rất biết ơn đoàn công tác, các bác sĩ đã đến tận vùng núi này để giúp đỡ mọi người”.

Khoảng 70 bác sĩ đến từ các bệnh viện tại Đà Nẵng đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho bà con và rà soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em.

Ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My nói: “Hơn 500 suất quà tết và hàng trăm người dân được khám bệnh phát thuốc là món quà quý với người dân vùng khó khăn này.

Việc làm này không đơn thuần giúp cho người dân nghèo có điều kiện vui xuân, đón tết mà còn để lại những tình cảm sâu sắc trong lòng cán bộ và người dân huyện Bắc Trà My”.

Trong ngày 5/1/2025, đoàn công tác tiếp tục trao 200 suất quà tết cho các hộ dân khó khăn tại Tam Kỳ và Phú Ninh. Đặc biệt, VOV miền Trung và Hội đồng hương Tam Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh cùng đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã bàn giao 5 căn nhà tình thương cho người dân, tổng kinh phí 350 triệu đồng.

Bà Bùi Thị Lý (xã Tam Ngọc, Tam Kỳ) năm nay gần 80 tuổi. Bà từng trải qua một lần mổ tim, sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn nên không có điều kiện sửa sang nhà cửa. Ông Phan Văn Ái - con trai đầu bà Bùi Thị Lý chia sẻ: “Nhà cũ đã dột nát hết, nay mới có điều kiện xây mới cho mẹ. Có nhà mới rồi thì cuộc sống gia đình chúng tôi cũng tốt hơn. Tết này cả gia đình tôi sẽ đoàn tụ rất ấm cúng”.

Tại huyện Phú Ninh, đoàn công tác đã trao tặng 100 suất quà tết cho những người dân nghèo. Cạnh đó, đoàn bác sĩ đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn và khám tầm soát tim mạch cho 500 trẻ em mầm non, tiểu học.

“Không được để ai không có tết”

Với chuỗi hoạt động trong chương trình “Trao quà tết - kết nối yêu thương Xuân Ất Tỵ - 2025”, VOV miền Trung và các đơn vị đồng hành hy vọng mang đến cho bà con nghèo một cái tết đầm ấm, mạnh khỏe.

Ông Phạm Tấn Tư - Giám đốc VOV miền Trung cho biết: “Chúng tôi tổ chức chương trình này mong chung tay giúp đỡ đồng bào nghèo ở Quảng Nam đón một cái tết cổ truyền đầm ấm.

Đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm do Chính phủ phát động. Ban Tổ chức chương trình mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần “kết nối yêu thương”, đồng hành và hỗ trợ đồng bào nghèo miền núi vượt qua khó khăn, được đón tết ấm áp”.

Cũng theo ông Tư, khi tổ chức khám sàng lọc tim mạch cho 1.000 trẻ em mầm non, tiểu học, các bác sĩ đã phát hiện được một số trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh.

Những trường hợp này sẽ được đưa về Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục can thiệp, mổ miễn phí. Chi phí mỗi ca phẫu thuật như vậy từ 40 triệu đồng đến 70 triệu đồng.

Theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, chương trình “Trao quà tết - kết nối yêu thương Xuân Ất Tỵ 2025” có ý nghĩa hết sức thiết thực, thể hiện tấm lòng, tình cảm, đạo lý của dân tộc trong dịp mừng Đảng, đón xuân.

Thay mặt tỉnh Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trân trọng cảm ơn đoàn công tác đã đến với đồng bào còn khó khăn trong dịp tết này.

“Sự giúp sức của đoàn công tác trong chương trình lần này không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn giúp lan tỏa, khơi dậy tinh thần “lá lành đùm lá rách” để các đơn vị và người dân tiếp tục giúp đỡ an sinh xã hội trên địa bàn Quảng Nam.

Các địa phương, đơn vị toàn tỉnh cần tập trung các nguồn lực để chăm lo chu đáo cho người dân với tinh thần “không có ai bị bỏ lại phía sau, không có ai không có tết” - đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Trong hai ngày 4&5/1/2025, đoàn công tác xã hội của VOV miền Trung với sự phối hợp của các đơn vị liên quan đã trao 1.300 suất quà tết (mỗi suất 600 nghìn đồng) tặng đồng bào khó khăn ở Bắc Trà My, Phú Ninh và Tam Kỳ. Đồng thời khám bệnh, phát thuốc miễn phí giúp 800 người dân hoàn cảnh khó khăn và khám sàng lọc tim mạch cho 1.000 trẻ em mầm non, tiểu học ở 2 huyện Bắc Trà My, Phú Ninh. Tổng trị giá quà tết trong chương trình này khoảng 1,7 tỷ đồng.