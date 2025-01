Xã hội Trao quà tết và khám bệnh miễn phí cho người dân Quảng Nam (QNO) - Sáng nay 4/1, tại huyện Bắc Trà My diễn ra chương trình khám bệnh miễn phí và tặng quà tết cho đồng bào khó khăn tại địa phương.

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: T.T

Chương trình “Trao quà Tết - Kết nối yêu thương Xuân Ất Tỵ 2025” do Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV miền Trung) tổ chức với sự tham gia của Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam; Hội Thầy thuốc trẻ TP.Đà Nẵng; Bệnh viện Đà Nẵng; Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cùng nhiều đơn vị đồng hành khác.

Chương trình có sự tham gia của 70 y, bác sĩ đầu ngành, Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng; các bác sĩ trưởng, phó các khoa thuộc Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Quân y 17, Bệnh viện C…

Được biết, trong 2 ngày 4 &5/1, Ban tổ chức trao tổng cộng 1.300 suất quà tết (mỗi suất 600 nghìn đồng) tặng đồng bào khó khăn ở các huyện Bắc Trà My, Phú Ninh và TP.Tam Kỳ.

Đông đốc người dân đến khám bệnh. Ảnh: T.T

Đồng thời khám bệnh, phát thuốc miễn phí giúp 800 người dân hoàn cảnh khó khăn ở 2 huyện Bắc Trà My, Phú Ninh; khám sàng lọc tim mạch cho 1.000 trẻ em mầm non, tiểu học ở 2 huyện Bắc Trà My, Phú Ninh.

Nhà báo Phạm Tấn Tư - Giám đốc VOV miền Trung chi biết: “Chúng tôi tổ chức chương trình này mong chung tay giúp đỡ đồng bào nghèo ở tỉnh Quảng Nam đón một cái tết cổ truyền đầm ấm. Đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm do Chính phủ phát động”.