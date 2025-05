Xã hội Trao tặng quà trị giá 140 triệu đồng cho học sinh, người nghèo xã Trà Giác (QNO) - Hai ngày (22-23/5), Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty CCI Việt Nam tổ chức chương trình “Hành trình yêu thương” tại xã Trà Giác (Bắc Trà My).

Công ty CCI Việt Nam trao quà cho người nghèo xã Trà Giác. Ảnh: TRIÊU NHAN

Tại đây, Công ty CCI đã trao tặng 840 phần quà bánh kẹo cho các học sinh mẫu giáo, tiểu học và THCS trên địa bàn xã; trao 80 suất quà (gồm gạo và các nhu yếu phẩm) cho 80 hộ nghèo của xã. Được biết, tổng giá trị từ các hoạt động thiện nguyện đợt này là 140 triệu đồng, do Công ty CCI Việt Nam tài trợ.

"Hành trình yêu thương" đến với trẻ em nghèo miền núi Trà Giác. Ảnh: TRIÊU NHAN

“Hành trình yêu thương” còn diễn ra sôi nổi các hoạt động hướng tới trẻ em trên địa bàn xã Trà Giác như: các tiết mục văn nghệ do học sinh các trường tham gia bên cạnh các tiết mục múa lân do Đội lân Thiên Phước (Hội An) biểu diễn phục vụ học sinh.