Chính quyền - đoàn thể Mặt trận tỉnh chọn khối phố Long Xuyên 2 của Duy Xuyên xây dựng mô hình điểm về đô thị văn minh (QNO) - Mô hình được phát động, triển khai thực hiện từ tháng 4/2024 đến tháng 4/2025 với các hoạt động trọng tâm như tuyên truyền, ký cam kết giữa gia đình, khu dân cư trong việc chung tay xây dựng đô thị văn minh.

Diện mạo đô thị Nam Phước, huyện Duy Xuyên

Thực hiện các tiêu chí xây dựng “đô thị văn minh” trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) để xây dựng mô hình điểm về đô thị văn minh.

Theo đó, Nhân dân khối phố Long Xuyên 2 được tuyên truyền các nội dung liên quan đến Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nội dung thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trách nhiệm của công dân trong việc chung tay xây dựng đô thị văn minh.

Ban Công tác Mặt trận khối phố Long Xuyên 2 cam kết với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nam Phước tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay xây dựng đô thị văn minh. Thực hiện tốt quy ước thôn văn hóa, các hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị. Khối phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; vận động Nhân dân dọn vệ sinh định kỳ; đảm bảo an ninh, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; thực hiện tốt các quy định về dân chủ ở cơ sở. Khối phố có 85% trở lên hộ gia đình ký cam kết thực hiện mô hình “Chung tay xây dựng khối phố văn minh”.

Đại diện từng gia đình trong khối phố ký cam kết với Ban công tác Mặt trận phát triển kinh tế ổn định; giữ gìn nếp sống văn hóa; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; chấp hành tốt pháp luật, quy định của địa phương. Các thành viên trong gia đình tích cực tham gia các hoạt động tại cộng đồng và các hoạt động của đoàn thể phù hợp với lứa tuổi và giới. Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ và xây dựng khu dân cư.

Được biết, kết quả xây dựng mô hình điểm sẽ được Mặt trận tỉnh sơ kết, nhân diện đến các khu dân cư vùng đô thị trên địa bàn tỉnh.