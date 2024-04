Điểm đến Mơ về điểm đến hạnh phúc (VHQN) - Một “điểm đến hạnh phúc” phải chăng là giấc mơ của đô thị di sản Hội An?

Khách quốc tế hào hứng trải nghiệm ở làng rau Trà Quế. Ảnh: Q.T

Những dư vị khác biệt từ các hoạt động trải nghiệm ở các ngôi làng ven đô phố cổ, từ việc tự tay đúc một mâm bánh xèo ở Cẩm Thanh, lúi húi cấy một luống cải ở Trà Quế hay khua mái chèo rẽ sóng nước bên làng Kim Bồng…

Điểm chung mà du khách nhận được là nụ cười sảng khoái từ cả “chủ” lẫn “khách”. Ở đó, dường như họ thảnh thơi hơn với những điều giản dị.

Ở một góc độ khác, mới đây có vị khách cao cấp đến từ Mỹ đã hào hứng kể lại với họa sĩ Nguyễn Quốc Dân (người sáng lập “Xưởng tái sinh”) về câu chuyện chiếc túi xách “độc bản”.

Vị khách này nói, chiếc túi sản xuất bằng nguyên liệu tái chế mang về từ Hội An, khiến bà trở nên khác biệt giữa đám đông khi đi dự sự kiện ở nơi mà mọi người đều mang những chiếc túi xách hàng hiệu. Điều này, nôm na như một tâm trạng hạnh phúc được hình thành bởi chính đất Hội An.

Trong gợi ý về quy hoạch phát triển đô thị Hội An, lãnh đạo tỉnh từng đề nghị địa phương phải chú ý về nội dung xây dựng thành phố hạnh phúc.

“Nói thành phố hạnh phúc thì tương đối lớn, ở một số nước tại khu vực Bắc Âu người ta đã xây dựng các ngôi làng hạnh phúc. Hội An với nhiều điều kiện thuận lợi cần nghiên cứu xem có thể trở thành thành phố hạnh phúc được hay không? Ở đó mọi cư dân và du khách khi sinh sống, ghé thăm đều cảm thấy thư giãn, thoải mái” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gợi ý.

Trong số nhiều dự định ấp ủ về xây dựng Hội An trở thành điểm đến hạnh phúc, chính quyền thành phố đã triển khai dự án “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn giá trị văn hóa bản địa và hệ sinh thái tự nhiên tại làng mộc Kim Bồng, xã Cẩm Kim”. Đây là kỳ vọng để phần nào đưa Cẩm Kim trở thành “ngôi làng hạnh phúc”…

Một thông điệp mà người Hội An muốn gởi đến mỗi du khách, được dán nhãn tại các cung đường - “mỗi người Hội An là một bạn đường du lịch”. Điều này ghi điểm trong mắt du khách đến phố Hội. Và lòng hiếu khách của Hội An được chứng nhận từ các danh hiệu quốc tế, bao gồm “thành phố hiếu khách nhất thế giới”, “thành phố thân thiện nhất Việt Nam”. Hội An cũng trở thành điểm đến “tuyệt vời nhất thế giới cho kỳ nghỉ trăng mật”, theo đánh giá từ TripAdvisor.

Một điểm đến được đánh giá lý tưởng cho các cặp đôi, cho tình yêu, thì chỉ có thể là nơi chốn có âm hưởng của hạnh phúc...