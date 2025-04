Tạp văn

Món quà của yêu thương

Một người bạn của tôi than phiền, gần đây, không khí gia đình cô ấy rất mệt mỏi và căng thẳng. Lý do là em gái cô ấy, sau lần không may bị đụng xe đã tai qua nạn khỏi, thế nhưng em lại không dành thời gian để tập luyện phục hồi chức năng.