Một doanh nghiệp ở Đông Giang đề nghị được chia nhiều lần nộp phạt

Cơ sở chăn nuôi heo thịt của Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang. Ảnh: CTV

Theo nội dung đơn gửi UBND tỉnh ngày 17/4, đại diện Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang cho biết, năm 2017 đơn vị được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 2173. Tháng 10/2018, UBND tỉnh cho phép đầu tư trang trại chăn nuôi heo thịt sạch tại thôn Lấy (xã Tư, Đông Giang). Sau đó, thực hiện thủ tục thuê đất với Sở TN-MT, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, do diện tích thuê để thực hiện dự án nhỏ nên trong quá trình thực hiện dự án, công ty có mua thêm đất của các hộ dân để xây dựng công trình môi trường phục vụ dự án. Lúc đó, phía công ty không hề hay biết việc mua đất của người dân làm công trình môi trường nhưng không làm thủ tục thuê đất là vi phạm pháp luật.

Sau đó, công ty này bị UBND tỉnh xử phạt 80 triệu đồng do có hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn. Cụ thể, công ty sử dụng diện tích đất hơn 6.000m2 trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật để xây dựng và đưa vào sử dụng công trình môi trường. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 14 Nghị định số 91 của Chính phủ.

Một góc khu vực chăn nuôi heo của của Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang. Ảnh: CTV

Do đại diện Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ đoàn kiểm tra xác định hành vi vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính, do đó được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Bên cạnh phạt tiền, UBND tỉnh cũng buộc công ty này thực hiện tiếp thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định; nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là hơn 1,2 triệu đồng.

Liên quan việc nộp phạt trên, đại diện Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang cho rằng, đây là số tiền quá lớn đối với đơn vị, vì thế đề nghị UBND tỉnh cho phép công ty được nộp phạt nhiều lần. Lý do được đưa ra, thời gian vừa qua, công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, hầu như tất cả hoạt động của công ty đều phải tạm dừng, trong khi hệ thống máy móc nhà xưởng phải thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì chi phí rất cao.

"Sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiêm soát, công ty chúng tôi phục hồi sản xuất, tất cả nguồn kinh phí đầu tư đều phải vay ngân hàng. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua việc chăn nuôi heo của công ty gặp nhiều khó khăn do bị dịch bệnh tai xanh và dịch tả châu Phi diễn biến phức tạp, heo không xuất được, giá lợn hơi xuống thấp, công ty luôn trong tình trạng thu không đủ chi, thua lỗ thường xuyên nên không đủ số tiền lớn để nộp phạt 1 lần trong thời gian 10 ngày theo quyết định xử phạt.

Vì vậy, kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cho phép công ty chúng tôi được nộp tiền phạt nhiều lần để công ty có điều kiện duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh" - ông Nguyễn Trường Đông - Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang nêu trong đơn thư.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cùng các loại dịch bệnh đàn heo nên Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang kiến nghị xem xét được chia nhiều lần nộp phạt. Ảnh: CTV

Trước đơn đề nghị của doanh nghiệp, ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2901 cho ý kiến về việc kiểm tra, giải quyết đề nghị nộp tiền phạt vi phạm hành chính nhiều lần của Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra nội dung đơn của Công ty TNHH Nông nghiệp Đông Giang để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với nội dung thuộc thẩm quyền.