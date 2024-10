Giao thông - Xây dựng Một số tuyến đường tỉnh của Quảng Nam ngập sâu do mưa lớn (QNO) - Trong 24 giờ qua, nhiều địa phương của Quảng Nam có mưa lớn, một số tuyến đường liên tỉnh bị ngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn.

Tuyến ĐT.615B đoạn qua xã Tiên Lãnh (Tiên Phước) ngập sâu. Ảnh: CTV

Thông tin từ Sở Giao thông vận tải, mưa lớn khiến một số tuyến đường tỉnh như ĐT.603B, ĐT.615B ngập sâu, phương tiện đi lại khó khăn.

Cụ thể, tính đến 15 giờ chiều nay 21/10, trên tuyến ĐT.603B đoạn qua phường Cẩm An (TP.Hội An), nước ngập sâu 30 - 40cm tại km7+200 - km7+300. Trên tuyến ĐT.615B đoạn qua xã Tiên Lãnh (Tiên Phước), xảy ra tắc đường tại km15+800 do nước ngập 1m và tại km17+800 (ngầm Sông Tranh) do nước ngập 50cm.

Các tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, Trường Sơn Đông, QL.14G; các tuyến QL.40B, QL.14D, QL.14E, QL.14B, QL.14H, QL.24C đảm bảo lưu thông.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 20/10 đến 13 giờ ngày 21/10 phổ biến 30 - 150mm, có nơi cao hơn như: Tam Trà (huyện Núi Thành) 214mm, Tam Lãnh (huyện Phú Ninh) 163mm, Trung Phước (huyện Nông Sơn) 182mm, Tiên Hà (huyện Tiên Phước) 183mm, TP.Tam Kỳ 188mm, Bình Lâm (huyện Hiệp Đức) 156mm…

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới các địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương phía bắc tỉnh phổ biến 70 - 150mm, có nơi hơn 200mm; phía nam tỉnh phổ biến 100 - 200mm, có nơi hơn 250mm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo mưa lớn gây ra nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét tại các sông suối vùng núi; sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư.