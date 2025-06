Xã hội Mưa lũ cuốn trôi cầu phao Phú Lộc qua xã Đại An (QNO) - Do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với tình trạng thủy điện xả lũ từ thượng nguồn, cầu phao Phú Lộc (xã Đại An) - cây cầu dân sinh bắc qua hai bờ của nhánh sông Vu Gia, nối liền xã Đại An với thôn 9, 10 (cũ) của xã Đại Cường, huyện Đại Lộc đã bị cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề đến đời sống, việc sản xuất, đi lại của nhân dân trong vùng.

Cây cầu phao Phú Lộc (xã Đại An) được làm từ nguồn xã hội hóa, từ nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm và từ biết bao công sức, mồ hôi của nhân dân địa phương. Tính đến nay, nhân dân trong vùng đã tốn không ít công sức làm cầu bắc qua sông Vu Gia phục vụ cho việc đi lại, sản xuất. Thế nhưng, cứ mỗi cây cầu được xây dựng xong thì vào mùa mưa lũ, những đợt nước lớn và những trận xả lũ cuồn cuộn của các nhà máy thủy điện từ thượng nguồn cuốn trôi. Trên khúc sông này, từng có một tổ chức thiện nguyện đã đứng ra vận động hỗ trợ xây cầu bê tông cốt thép bắc qua sông với nguồn lực vận động xã hội hóa nhiều tỷ đồng. Song, cả cây cầu bê tông cốt thép vững chãi cũng không trụ nổi qua những đợt lũ cuồn cuộn trên khúc sông này.

Cách đó mấy năm, khi cây cầu bê tông do Tổ chức “Vòng tay Việt Nam” hỗ trợ đổ sập xuống lòng sông, người dân lại phải chung tay, góp sức làm cầu tre đi lại, sản xuất. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Cách đây 3 năm, câu cầu phao Phú Lộc lại được xây dựng với chi phí 400 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của các nhà máy thủy điện phía thượng nguồn và từ sức dân. Tháng 2/2025, người dân địa phương còn chung sức làm đường dẫn lên cầu phao để đi lại, vận chuyển nông sản về nhà dễ dàng. Hàng chục người dân đã chung sức, chung lòng ngày đêm vận chuyển đất, cát, gạch để gia cố tuyến đường. Thế nhưng, thành quả đó, niềm vui đó cũng nhanh chóng kết thúc khi đợt mưa lũ diễn ra từ ngày 11/6 - 12/6 đã cuốn trôi toàn bộ cây cầu.

Ảnh cây cầu phao Phú Lộc đầu năm 2025, khi chưa bị cuốn trôi. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Chia sẻ với phóng viên, ông Phan Bảy, một người dân xã Đại An cho biết, có cầu phao Phú Lộc, việc đi lại, sản xuất của nhân dân một số thôn thuộc Đại Cường và xã Đại An được thuận lợi, an toàn hơn so với những chuyến đò chòng chành. Thế nhưng, những đợt xả lũ khiến nước cuồn cuộn đổ về, nước lớn quá nhanh và chảy xiết nên không ai dám ra sông tháo dỡ, neo cầu. "Thời điểm mưa lớn, nước chảy xiết, cầu phao bị bẽ gãy, trôi từng khúc xuống chân cầu Quảng Huế. Tôi nhìn thấy 6 cái phao cầu bị trôi giữa dòng nhưng thời điểm đó mưa quá lớn, nước chảy xiết, không ai dám đưa ca nô ra vớt" - ông Bảy nói.

Ông Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch UBND xã Đại An xác nhận, cây cầu phao Phú Lộc mới được xây dựng cách đây 3 năm với tổng kinh phí 400 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của các nhà máy thủy điện. Trước tình hình cây cầu phao bị lũ cuốn trôi, ông Long cho rằng, đây là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của người dân lân cận bởi lâu nay chưa có tình trạng lũ lớn xuất hiện giữa mùa hè. Thường, vào mùa mưa lũ, để bảo vệ cây cầu, người dân sẽ tự động tháo dỡ cầu phao, neo giữ cẩn thận.

"Địa phương mong các cấp sớm quan tâm, hỗ trợ kinh phí để khắc phục tạm thời cây cầu, phục vụ cho việc đi lại, sản xuất của bà con trong vùng. Bởi nếu không có cầu, bà con cũng không thể qua lại thu hoạch nông sản bên kia sông" - ông Long nói. Cũng theo ông Long, việc xây dựng cầu phao cũng chỉ là giải pháp tình thế, còn trong tương lai, cần có sự quan tâm của cấp trên, của các mạnh thường quân trong việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cầu bê tông kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, sản xuất. Bởi lẽ, khu vực sông Quảng Huế nước chảy rất xiết vào mùa mưa lũ. Các thủy điện phía thượng nguồn xả nước cũng ảnh hưởng lớn đến dòng chảy.