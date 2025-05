Thế giới Mỹ cấm Đại học Havard tuyển sinh viên quốc tế (QNO) - Theo AP, ngày 22/5, Chính phủ Mỹ thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard. Hàng nghìn sinh viên hiện tại của Havard phải chuyển sang trường khác hoặc rời khỏi Mỹ, hoặc mất tư cách hợp pháp.

Lối ra vào của khuôn viên Đại học Havard. Ảnh: AP

Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết nguyên nhân dẫn đến động thái trên của chính quyền Donald Trump là do Harvard tạo ra môi trường không an toàn, khuyến khích bạo lực và bài Do Thái... cũng như Harvard không tuân thủ báo cáo như từ chối cung cấp hồ sơ của một số sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà chức trách.

"Điều này có nghĩa Harvard không còn có thể tuyển sinh sinh viên nước ngoài và sinh viên nước ngoài hiện tại phải chuyển trường hoặc mất tư cách pháp lý" - Bộ An ninh nội địa Mỹ tuyên bố.

Theo AP, Harvard tuyển sinh gần 6.800 sinh viên nước ngoài đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới tại cơ sở của trường ở Cambridge, Massachusetts (Mỹ) - chiếm hơn 1/4 tổng số sinh viên của Havard.

Harvard gọi hành động trên của chính quyền Mỹ là bất hợp pháp và cho biết đang nỗ lực cung cấp hướng dẫn cho sinh viên.

Trước đó, Chính phủ liên bang Mỹ cắt giảm 2,6 tỷ USD tiền tài trợ cho Harvard, buộc Havard phải tự tài trợ cho phần lớn hoạt động nghiên cứu rộng lớn của trường.

Tuy nhiên, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết Harvard có thể lấy lại khả năng tiếp nhận sinh viên nước ngoài nếu trường cung cấp một kho hồ sơ về sinh viên nước ngoài trong vòng 72 giờ theo yêu cầu của nhà chức trách.