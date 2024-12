Chính trị Năm 2024, Bắc Trà My giảm 915 hộ nghèo, vượt 126,2% chỉ tiêu giao (QNO) - Sáng nay 19/12, HĐND huyện Bắc Trà My khai mạc Kỳ họp thứ 21 (khóa XII) nhằm đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.

Huyện Bắc Trà My giảm 915 hộ nghèo trong năm 2024. Trong ảnh: Hộ gia đình anh Hồ Văn Ngôn (áo trắng) ở xã Trà Kót được hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình giảm nghèo để xây dựng nhà ở. Ảnh: TÚ VÂN

Năm 2024, HĐND huyện Bắc Trà My đề ra 15 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Kết quả, địa phương thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu; trong đó giảm được 915 hộ nghèo, vượt 126,2% chỉ tiêu đề ra.

Tổng giá trị sản xuất (không tính thủy điện Sông Tranh) theo giá hiện hành ước đạt 2.538,4 tỷ đồng, tăng 12,87% so với năm 2023. Trong đó, nông - lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 806,3 tỷ đồng, tăng 7,33%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng ước đạt 740,5 tỷ đồng, tăng 13,49%; thương mại - dịch vụ ước đạt 991,6 tỷ đồng, tăng 17,31%.

Hiện nay, huyện Bắc Trà My phát triển được hơn 3.009ha dược liệu gồm các loại quế Trà My, chè dây, tuyết nhung, hà thủ ô, nấm lim xanh; trong đó quế Trà My chiếm 3.000ha.

Trên lĩnh vực dân tộc, huyện chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; phê duyệt mức hỗ trợ cụ thể cho từng hộ dân thực hiện nguồn vốn hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, chuyển đổi nghề.

Địa phương tổ chức 3 đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm và 14 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Tại kỳ họp, HĐND huyện Bắc Trà My tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung được đông đảo cử tri trên địa bàn quan tâm; đồng thời thông qua nhiều nghị quyết quan trọng định hướng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn năm 2025.