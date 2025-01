Quốc phòng - An ninh Năm 2024, Công an huyện Tây Giang vận động giao nộp 112 khẩu súng các loại (QNO) - Chiều 8/1/2025, Công an huyện Tây Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác công an năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Công an huyện Tây Giang tổng kết công tác Đảng, công tác công an năm 2024. Ảnh: HIỀN THÚY

Năm 2024, Công an huyện Tây Giang hoàn thành và hoàn thành vượt mức 72/75 chỉ tiêu Giám đốc Công an tỉnh giao; giữ vững địa bàn 20 năm không để xảy ra tội phạm và tệ nạn về ma túy, mại dâm, 3 năm liên tiếp không xảy ra tai nạn giao thông; không xảy ra tình trạng tranh chấp, tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp; tình hình an ninh nông thôn, miền núi, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh biên giới được bảo đảm.

Công an huyện Tây Giang tuyên truyền về phòng chống ma túy. Ảnh: HIỀN THÚY

Công an huyện Tây Giang tổ chức 6 đợt tuần tra, truy quét đẩy đuổi các đối tượng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép. Lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính 310 trường hợp, tạm giữ 165 phương tiện, tước giấy phép lái xe 55 trường hợp, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 823 triệu đồng.

Tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình dân vận khéo trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Trao sinh kế, đổi vũ khí”, Công an huyện tổ chức 5 đợt tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp 112 khẩu súng các loại gắn với hỗ trợ sinh kế và yêu cầu ký cam kết không tái sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trung tá Lương Quốc Nghĩa - Trưởng Công an huyện Tây Giang trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho các đơn vị. Ảnh: HIỀN THÚY

Với những kết quả đạt được, Công an huyện Tây Giang được công nhận danh hiệu Cờ thi đua Bộ Công an năm 2024; Đảng bộ Công an huyện được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền, Huyện ủy Tây Giang công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2024; Công an xã Anông được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an.