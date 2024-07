An ninh trật tự Công an Tây Giang khởi tố vụ án tàng trữ vũ khí quân dụng (QNO) - Công an huyện Tây Giang vừa khởi tố vụ án, thu hồi toàn bộ tang vật liên quan đến một trường hợp tàng trữ vũ khí quân dụng.

Công an Tây Giang lấy lời khai đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp.

Vào lúc 21 giờ 40 ngày 4/6, "Tổ công tác đặc biệt 08” Công an huyện Tây Giang tuần tra phát hiện đối tượng B.G. (SN 1990; thường trú thôn Aró, xã Lăng, Tây Giang) có hành vi tàng trữ 1 khẩu súng tự chế và 19 viên đạn tại tuyến đường ĐT606 thuộc địa phận thôn Aró (xã Lăng).



Kết quả giám định cho thấy khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định, kết luận giám định khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tiến hành bàn giao hồ sơ và vật chứng liên quan đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.