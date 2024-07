Xã hội Công an huyện Tây Giang kịp thời giải cứu một người dân giữa dòng lũ dữ (QNO) - Một người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ được lực lượng Công an huyện Tây Giang giải cứu kịp thời.

Nạn nhân bị mắc kẹt trên gò đất giữa dòng lũ. Ảnh: Công an huyện Tây Giang

Chiều 3/7, Công an huyện Tây Giang nhận tin báo một người dân bị mắc kẹt giữa dòng sông A Vương đang chảy xiết (đoạn qua xã A Tiêng). Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an xã A Tiêng tiếp cận hiện trường triển khai biện pháp ứng cứu.

Trước đó, sau đợt mưa lớn, một trận lũ quét đột ngột đổ về khiến nước sông A Vương dâng cao và chảy xiết. Một người dân di chuyển qua sông đoạn xã A Tiêng thì bị kẹt lại trên gò đất giữa dòng lũ.

Tại hiện trường, nước lũ càng lúc càng chảy mạnh, địa hình hiểm trở khiến gò đất bị sạt lở nhanh chóng. Dù biết bơi rời khỏi gò đất song người dân này không thể bơi vào bờ mà bị cuốn theo dòng lũ. Các chiến sĩ công an đã nhảy xuống dòng lũ, giăng phao và ứng cứu kịp thời, đưa người gặp nạn vào bờ an toàn.

Nạn nhân được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Công an huyện Tây Giang

Được biết, nạn nhân là anh Đ.C.P. (SN 1990, quê quán xã Tam Tiến, Núi Thành), đến địa bàn huyện Tây Giang làm ăn sinh sống.

Từ sự việc này, Công an huyện Tây Giang khuyến cáo người dân cẩn trọng trong quá trình di chuyển, làm việc ở khu vực sông suối; đặc biệt là trong mùa mưa dông thường xuất hiện lũ ống, lũ quét có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

[VIDEO] - Công an Tây Giang kịp thời hỗ trợ cứu người trong lũ: