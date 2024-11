Năm 2024, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của Hội An đạt gần 991 tỷ đồng

(QNO) - UBND TP.Hội An vừa tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025.

TP.Hội An khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất ngành nông nghiệp năm 2024. Ảnh: MỸ LỆ

Năm 2024, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản trên địa bàn TP.Hội An đạt gần 991 tỷ đồng.

Các dự án, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả tích cực. Từ các nguồn hỗ trợ bước đầu của Nhà nước đã giúp các địa phương, nhất là các xã xây dựng nông thôn mới phát triển các chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực bền vững và ngày càng phát triển mạnh.

Trong đó, thành công tiêu biểu là mô hình trình diễn trồng cây chuối lùn thường và chuối lùn Nam Mỹ theo hướng hữu cơ (xã Cẩm Kim); mô hình trồng lúa theo hướng các bon thấp tại xã Cẩm Thanh, Cẩm Kim; mô hình trồng cây quật đất theo hướng hữu cơ (xã Cẩm Hà).

Mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại Hợp tác xã Rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông (xã Cẩm Thanh). Ảnh: MỸ LỆ

Toàn thành phố có 24,11ha rau củ quả đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; trong đó chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP là 18,5ha, chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ 1,81ha.

Hiện nay, Hội An có 8 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó Hợp tác xã Quê Vườn Hội An đã kết nối sản phẩm OCOP của các chủ thể trong và ngoài thành phố để thành lập Trung tâm OCOP TP.Hội An, đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến với du khách trong và ngoài nước.

TP.Hội An trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cho các chủ thể. Ảnh: MỸ LỆ

Dịp này, UBND thành phố khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất ngành nông nghiệp; đồng thời công nhận và khen thưởng 7 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao năm 2024.