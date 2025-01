Kinh tế Năm 2024, Nam Giang giảm 693 hộ nghèo, đạt 192,5% chỉ tiêu tỉnh giao (QNO) - Sáng ngày 7/1, huyện Nam Giang tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ và quán triệt công tác Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết tình hình các mặt công tác năm 2024. Ảnh: Y THƠM

Năm 2024, Nam Giang hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/19 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đề ra, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước hơn 357 tỷ đồng, đạt 110% dự toán huyện giao, tăng 4,24% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng giá trị công nghiệp - xây dựng hơn 4.213 tỷ đồng, đạt 116,45% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản 355 tỷ đồng, đạt 109,13% kế hoạch.

Đến nay, toàn huyện đạt được 177 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, bình quân đạt 16,10 tiêu chí/xã. Qua thẩm định, có 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm xã Tà Bhing và xã La Dêê.

Toàn huyện duy trì 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục ở các bậc học tiểu học, THCS và giáo dục mầm non; 18/24 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện trong năm giảm 693 hộ so với năm 2023, vượt 333 hộ và đạt 192,5% so với tỉnh giao. Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn 25,67%. Năm 2024, huyện xóa 787 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó xây mới 757 nhà, sửa chữa 30 nhà.