Văn hóa Năm 2024, Việt Nam đón 17,5 triệu lượt khách quốc tế (QNO) - Sáng nay 18/12, Bộ VH-TT&DL tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: T.T

Về phía điểm cầu Quảng Nam có sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại Hội nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, năm 2024, toàn ngành đã quán triệt và triển khai kịp thời các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ tình hình thực tiễn, tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ với chủ đề công tác năm: "Tận tụy - Chuyên nghiệp - Tinh thông - Hiện đại - Đoàn kết - Kỷ cương - Tăng tốc về đích". Các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đạt kết quả rõ nét hơn về cả nhận thức, hành động và kết quả.

Bộ đã tập trung rà soát, đẩy mạnh việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật chuyên ngành, góp phần tháo gỡ "điểm nghẽn", "nút thắt" bước đầu kiến tạo không gian phát triển. Đồng thời, tham mưu Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội thông qua Luật Di sản văn hóa, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035…

Bộ cũng hoàn thiện thể chế pháp luật về di sản văn hóa, tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần tháo gỡ, khó khăn vướng mắc và hướng tới chuyển hóa tài sản văn hóa thành nguồn lực phát triển. Nhiều di sản văn hóa được UNESCO ghi danh. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực.

Công nghiệp văn hóa đang trở thành xu hướng và được xác định là phần quan trọng, bền vững, đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước; các cơ chế chính sách liên quan đến thúc đẩy sáng tạo tiếp tục được hoàn thiện; công tác tổ chức thi hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan có tiến bộ.

Năm 2024, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 17,5 triệu lượt, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa ước đạt 110 triệu lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 840.000 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cùng với đó thể thao Việt Nam tham dự các đại hội thể thao quốc tế để lại nhiều dấu ấn tích cực, đã giành được tổng số 1.214 huy chương quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng báo cáo tổng kết công tác năm 2024 tại hội nghị. Ảnh: T.T

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng: “Có được những thành tựu nổi bật đó là nhờ có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà trực tiếp, thường xuyên là đồng chí Thủ tướng Chính phủ, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, các địa phương trong cả nước. Cụm từ "văn hóa" đã thường trực xuất hiện trên các văn bản quy phạm pháp luật, cũng như trong lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Từ đó, nhận thức của các cấp, các ngành và xã hội ngày càng sâu sắc hơn về vị trí vai trò của văn hóa, quan điểm "văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội" ngày càng được lan tỏa".