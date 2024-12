Văn hóa Quảng Nam đạt thành tích cao tại Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam (QNO) - Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2024 tại tỉnh Quảng Trị bế mạc tối 16/12; đoàn Quảng Nam đạt thành tích cao và được Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL tặng Bằng khen.

Tiết mục hát múa “Buôn làng ơi” của đội nghệ thuật truyền thống đồng bào Co huyện Bắc Trà My đoạt giải A tại ngày hội. Ảnh: VĂN BÌNH

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2024 do Bộ VH-TT&DL phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đoàn Quảng Nam tham gia với gần 120 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và tranh tài đầy đủ các nội dung tại ngày hội gồm văn hóa nghệ thuật; thể thao, trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số, miền núi; hoạt động du lịch.

Không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống địa phương Quảng Nam cuốn hút du khách và đoạt giải A. Ảnh: VĂN BÌNH

Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi và giàu bản sắc văn hóa vùng miền, tối qua 16/12, Ban tổ chức ngày hội đã bế mạc và trao thưởng. Tại mảng văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian, hoạt động du lịch, tất cả nội dung tham gia của đội nghệ thuật truyền thống đồng bào Co huyện Bắc Trà My cùng hoạt động giới thiệu, trưng bày văn hóa truyền thống, ẩm thực, trình diễn kỹ năng du lịch cộng đồng của đoàn Quảng Nam đều đoạt giải với 3 giải A, 3 giải B và 3 giải C.

Các nội dung thể thao đoàn Quảng Nam cũng đoạt 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 14 huy chương đồng và xếp vị trí thứ nhì toàn đoàn nội dung này trong số 16 tỉnh, thành tham gia ngày hội.

Đoàn vận động viên dân tộc thiểu số Quảng Nam (bên trái) nhận Cờ nhì toàn đoàn nội dung thể thao. Ảnh: TÀI LÂM

Đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên dân tộc thiểu số Quảng Nam là một trong những đơn vị có thành tích cao nhất tại ngày hội và được Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL tặng Bằng khen.