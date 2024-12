Văn hóa Quảng Nam tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị (QNO) - Từ ngày 13 - 17/12, tại TP.Đông Hà, Bộ VH-TT&DL phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2024.

Trình diễn nghi thức lễ cầu mưa của đồng bào dân tộc Co tỉnh Quảng Nam. Ảnh: M.T

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển vì một thế giới hòa bình”, ngày hội có sự tham gia của hơn 1.500 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 16 tỉnh thành gồm: Bắc Giang, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Sơn La, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc và Quảng Trị.

Đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên dân tộc Co huyện Bắc Trà My đại diện tỉnh Quảng Nam tham gia các hoạt động như: Liên hoan văn nghệ quần chúng với chủ đề “Vòng đời” (gồm các tiết mục hát múa “Buôn làng ơi!”, tốp ca nữ “Nghiêng nghiêng rừng chiều”, đơn ca nữ “Ru con giữa rừng đại ngàn”...); trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Co; tái hiện nghi thức lễ cầu mưa; giới thiệu ẩm thực dân tộc Co.

Đoàn Quảng Nam còn tham gia thi đấu các môn thể thao và trò chơi dân gian; trưng bày, triển lãm ảnh giới thiệu tiềm năng, danh lam thắng cảnh, sự phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam…