Văn hóa - Văn nghệ Giới thiệu nghệ thuật, văn hóa dân tộc Co Quảng Nam đến với Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam (QNO) - Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2024 do Bộ VH-TT&DL tổ chức và được đăng cai tại tỉnh Quảng Trị từ ngày 12-16/12. Đồng bào Co huyện Bắc Trà My được chọn đại diện cho các dân tộc anh em của tỉnh Quảng Nam tham gia ngày hội.

Nghi thức cầu mưa của người Co sẽ được tái hiện, tranh tài tại Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2024. V.B

Theo ban tổ chức, có 16 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia ngày hội với 3 nhóm nội dung chính, gồm văn hóa nghệ thuật; thể thao, trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số, miền núi; hoạt động du lịch.

Ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho hay, hơn nửa tháng qua, đội nghệ thuật truyền thống đồng bào Co của địa phương tập trung xây dựng kịch bản, huy động nghệ nhân, diễn viên quần chúng, đạo cụ… tổ chức tập luyện, chuẩn bị các điều kiện hậu cần sẵn sàng tham gia ngày hội. Trong đó, đơn vị tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng với chương trình nghệ thuật “Vòng đời” - khắc họa chu kỳ luân hồi gắn liền với đời sống thường nhật, văn hóa tâm linh từ khi được sinh ra trên cõi đời đến khi “khuất núi" của người Co cũng như đồng bào các dân tộc khác ở vùng cao. Dịp này, đội nghệ thuật truyền thống người Co còn tái hiện nghi thức cầu mưa, giới thiệu trang phục truyền thống và ẩm thực làng Co đến ngày hội…