Xã hội Núi Thành trao phương tiện nghe nhìn cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc Co (QNO) - Sáng nay 14/11, UBND huyện Núi Thành tổ chức gặp mặt, tọa đàm, giao lưu và trao phương tiện nghe nhìn phù hợp cho già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc Co xã Tam Trà.

Lãnh đạo huyện Núi Thành trao phương tiện nghe nhìn cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc Co. Ảnh: V.P

Đồng bào dân tộc Co xã Tam Trà sinh sống tập trung tại 3 thôn Phú Thọ, Phú Tân, Phú Tứ, với 325 hộ/1.227 nhân khẩu.

Thực hiện Kết luận số 16/2021 của Huyện ủy Núi Thành về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Co, những năm qua huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Huyện đã triển khai các chương trình, đề án, chính sách dành cho đồng bào Co với nguồn kinh phí hơn 378 triệu đồng. Theo đó, 100% người dân tộc Co được cấp thẻ bảo hiểm y tế; hằng năm khám, cấp phát thuốc điều trị cho hơn 350 lượt người; 100% trẻ em được khám, cấp phát thuốc và tiêm vắc xin phòng chống các loại dịch bệnh; có 319 trẻ em đồng bào Co được theo học ở các trường công lập.

Dịp này, UBND huyện Núi Thành trao thiết bị nghe nhìn cho già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc Co xã Tam Trà với tổng trị giá 27 triệu đồng.