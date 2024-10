Quốc phòng - An ninh Nam Giang phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng (QNO) - Ngày 2/10, tại Đồn Biên phòng La Êê, UBND huyện Nam Giang tổ chức hội nghị sơ kết quý III/2024 thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Ông Lê Văn Hường - Bí thư Huyện ủy Nam Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BP

Thời gian qua, Công an huyện Nam Giang, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Đồn Biên phòng La Êê, Đồn Biên phòng Đắc Pring, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Đoàn Kinh tế - quốc phòng 207 (Quân khu 5)... phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt các mặt công tác theo tinh thần Nghị định 03.

Các lực lượng chủ động nắm tình hình, nhất là liên quan đến hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh và xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Các đơn vị tăng cường phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động qua lại biên giới, kiểm soát cửa khẩu; ngăn chặn xuất nhập cảnh, buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê và Công an xã La Êê tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: HỒNG ANH

Quý III năm 2024, tổ chức hơn 10 đợt/70 lượt cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng, dân quân thường trực và chính quyền xã tham gia tuần tra bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc. Trong năm 2024, các đơn vị hiệp đồng bắt giữ 2 vụ/4 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm, tang vật thu giữ gồm 1 cá thể tê tê nặng 2,28kg và 7,8kg pháo hoa nổ.

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá làm rõ các nội dung trong công tác phối hợp nhằm đưa ra đề xuất, kiến nghị, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03 thời gian tới.