Biên giới - Hải đảo Nam Giang phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (QNO) - Ông Lalim Hậu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Giang nhấn mạnh như vậy tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - năm 2024, diễn ra vào sáng nay 24/9.

Ông Lalim Hậu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Giang phát biểu tham luận. Ảnh: N.C

Theo ông Lalim Hậu, thời gian qua, cả hệ thống chính trị của địa phương đã nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng và góp phần bảo vệ Tổ quốc đạt được nhiều kết quả.

Cùng với tham gia chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực, đồng bào các dân tộc huyện Nam Giang nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

"Từ năm 2019 đến nay, chúng tôi tổ chức tuyên truyền được 1.882 buổi/42.475 lượt người tham dự với các nội dung về Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tổ chức tuần tra khu vực biên giới với hình thức đơn phương 180 tổ/1.320 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, song phương 60 đợt/720 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia và tổ chức 120 cuộc giao ban, trao đổi thông tin, tình hình giữa các lực lượng" - ông Lalim Hậu thông tin.

Các lực lượng công an, quân sự tham gia tháo dỡ nhà cửa người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: N.C

Đến nay, toàn huyện đã trồng hơn 1.500ha rừng, đầu tư phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác và hợp tác xã trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp gắn với chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi thúc theo hướng hiệu quả, giá trị kinh tế cao.

Ngoài ra, địa phương tập trung giải quyết việc làm, làm thay đổi lớn về nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong vấn đề đi làm ăn xa, đi làm tại các khu công nghiệp và xuất khẩu lao động.

"Toàn huyện có hơn 156 lao động đi làm việc tại THAGRICO ở Lào và thị trường lao động Hàn Quốc, Nhật Bản; 958 lao động tự tạo việc làm tại địa phương và đi làm ở các địa phương khác. Nhờ vậy, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm là 6,7%/năm" - ông Hậu cho biết thêm.

Đồng bào biên giới Nam Giang tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: N.C

Những năm gần đây, Nam Giang thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh chính trị ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội trong khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp cơ sở, địa phương tổ chức bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh, tỷ lệ giao nhận quân hàng năm đạt 100%.