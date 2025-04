Chính trị Nam Trà My còn 5 xã sau sáp nhập (QNO) - Chiều 24/4, HĐND huyện Nam Trà My tổ chức kỳ họp lần thứ 14 (kỳ họp chuyên đề), nhằm thông qua chủ trương thực hiện đề án sáp nhập tỉnh, xã.

Xã Trà Mai và Trà Don sáp nhập, lấy tên là xã Nam Trà My. Ảnh: THIỆN TÙNG

Sau khi nghe tờ trình và thảo luận, HĐND huyện biểu quyết tán thành chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nam Trà My và thành lập thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, thành lập xã Nam Trà My trên cơ sở nhập xã Trà Mai và xã Trà Don. Xã Nam Trà My có diện tích tự nhiên 178,31km2,quy mô dân số 7.395 người.

Thành lập xã Trà Tập trên cơ sở nhập xã Trà Cang và xã Trà Tập, diện tích tự nhiên 183,17km2, quy mô dân số 8.384 người. Thành lập xã Trà Vân trên cơ sở nhập xã Trà Vinh và xã Trà Vân, diện tích tự nhiên 85.58km2, quy mô dân số 5.342 người.

Thành lập xã Trà Linh trên cơ sở nhập xã Trà Nam và xã Trà Linh, diện tích tự nhiên 158.19km2, quy mô dân số 7.088 người. Thành lập xã Trà Leng trên cơ sở nhập xã Trà Leng và xã Trà Dơn, diện tích tự nhiên 221.15km2, quy mô dân số 6.586 người.

Như vậy, Nam Trà My còn lại 5 xã sau sáp nhập. Trong đó tên gọi Nam Trà My được đặt cho xã Trà Mai và Trà Don hiện nay, bởi tên gọi này gắn với thương hiệu cây sâm Ngọc Linh và quế Trà My.