Văn học - Nghệ thuật Nam Trà My công chiếu phim tài liệu "Dưới tán rừng Ngọc Linh" (QNO) - Tối 1/4, tại phiên chợ sâm Ngọc Linh định kỳ của huyện Nam Trà My đã công chiếu bộ phim tài liệu "Dưới tán rừng Ngọc Linh". Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến dự.

Một phân cảnh trong phim tài liệu "Dưới tán rừng Ngọc Linh". Ảnh: THIỆN TÙNG

Bộ phim tài liệu "Dưới tán rừng Ngọc Linh" do Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương phối hợp với UBND huyện Nam Trà My tổ chức quay và dựng, nhằm tái hiện câu chuyện về nguồn gốc, quá trình phát triển và giá trị của sâm Ngọc Linh tại vùng núi Nam Trà My.

Xuyên suốt bộ phim kể về việc phát hiện, gìn giữ "cây thuốc giấu" của người Xơ Đăng; quá trình nghiên cứu, bảo tồn và phát triển cây sâm cho đến hôm nay. Nhiều chi tiết, nhân vật gắn với quá trình ấy được các nhà làm phim tái hiện một cách sinh động.

Qua bộ phim, người xem cảm nhận được sự quý giá về dược tính cũng như kinh tế mà sâm Ngọc Linh mang lại; đồng thời cảm nhận sự gian nan của những người giàu tâm huyết, đi đầu trong công cuộc bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh vươn tầm quốc tế.

Từ đó trân quý, chú tâm hơn nữa trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát triển sâm Ngọc Linh đúng hướng, mang lại lợi ích cho cộng đồng, cho đất nước.