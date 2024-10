Xây dựng Đảng Nam Trà My gặp mặt kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện (QNO) - Chiều nay 22/10, Đảng bộ huyện Nam Trà My tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (28/10/1949 - 28/10/2024). Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Nam Trà My tại buổi gặp mặt. Ảnh: T.T

Cách đây 75 năm, tại khu Đồng Tràu (thôn 2, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thành lập Đảng bộ huyện Trà My (bao gồm huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My).

Trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, huyện Trà My trở thành căn cứ địa, nơi đứng chân của các lực lượng cách mạng Quân khu 5. Đặc biệt, chiến thắng đồn xã Đốc vào ngày 27/3/1971 đánh dấu mốc Trà My hoàn toàn giải phóng.

Trải qua hai lần tách nhập huyện (năm 1963 và 1975), để tập trung các nguồn lực phát triển và thể theo nguyện vọng của nhân dân, ngày 20/6/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 72 về việc chia tách huyện Trà My thành huyện Bắc Trà My và Nam Trà My.

Hơn 20 năm qua, huyện Nam Trà My tập trung xây dựng đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Từ 67 đảng viên ban đầu, đến nay, Đảng bộ huyện Nam Trà My có 43 tổ chức cơ sở đảng, tăng 1,6 lần so với thời điểm tái lập năm 2003, với 1.979 đảng viên.

Một góc vùng sâm Trà Linh (Nam Trà My). Ảnh: T.T

Ngay sau khi chia tách, Đảng bộ, chính quyền huyện Nam Trà My đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, mạnh dạn đề ra nhiều chủ trương, định hướng đổi mới, nhiệm vụ đột phá chiến lược để tranh thủ, tận dụng tối đa các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh đầu tư cho phát triển kinh tế miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến nay, địa phương đã có 55km đường quốc lộ; 11 tuyến ĐH và 150km đường liên xã. Hạ tầng thủy lợi được quan tâm đầu tư tổng vốn gần 300 tỷ đồng. Hệ thống lưới điện được cải tạo, nâng cấp mạnh mẽ với 112 trạm biến áp, 344km đường dây trung thế, đưa vào quy hoạch và hỗ trợ thu hút doanh nghiệp đầu tư 11 dự án thủy điện.

Cơ cấu giá trị sản xuất theo ngành chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn những năm gần đây luôn đạt 9 - 10%. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng, tiểu thủ công nghiệp luôn duy trì hơn 20%/năm... Thành tựu nổi bật là đưa cây sâm Ngọc Linh trở thành thương hiệu quốc gia.

Dịp này, Huyện ủy Nam Trà My khen thưởng 10 cá nhân, 10 tập thể đoạt giải cao tại cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Nam Trà My.