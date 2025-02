Giáo dục - Việc làm Nam Trà My trăn trở chuyện thiếu giáo viên (QNO) - Trong khi chờ đợi chính sách mới, cụ thể hơn cho từng vùng thì ngành giáo dục Nam Trà My đã và đang phải đối mặt với không ít thách thức từ chuyện thiếu giáo viên.

Nam Trà My thiếu giáo viên trầm trọng. Ảnh: THIỆN TRANG

Nhiều người công tác ở Nam Trà My bén duyên rồi lập gia đình ở đây, với hy vọng gắn bó lâu dài với núi. Đối với họ, xa quê, vợ chồng công tác ở gần nhau sẽ thuận tiện cho việc thấu hiểu và chia sẻ công việc gia đình, chỉ cần không vướng bận về kinh tế.

Tuy nhiên, từ khi xã Trà Mai đạt chuẩn nông thôn mới, được công nhận đô thị loại V, cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc trong nhà nước ở đây rơi vào tình cảnh chung: giảm lương.

Theo cô giáo Trần Thị Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai (xã Trà Mai), mức lương chênh lệch giữa giáo viên của trường và các trường thuộc xã khác trên địa bàn huyện là từ 4 - 6 triệu đồng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cán bộ, giáo viên.

"Dù rất tâm huyết với nghề, nhưng chúng tôi phải thừa nhận rất tội cho giáo viên, vì ai cũng có gia đình. Nếu hai vợ chồng cùng công tác trên địa bàn xã Trà Mai thì càng khó khăn hơn, bởi vì hai suất lương đều thấp" - cô Tâm nói.

Trường Mầm non Hoa Mai khó tuyển giáo viên hợp đồng. Ảnh: THIỆN TRANG

Theo cô Tâm, số lượng giáo viên biên chế của Trường Mầm non Hoa Mai hiện tại ít hơn giáo viên hợp đồng. Trong khi việc hợp đồng giáo viên và nhân viên cũng gặp không ít phiền toái. Bởi tâm lý ngại lương thấp, nhiều người chọn hợp đồng ở các xã khác để sau khi thi biên chế, sẽ được làm việc ở nơi có lương cao.

Năm học 2024 - 2025, toàn huyện Nam Trà My có 29 đơn vị trường với hơn 9.900 học sinh ở 3 cấp học. Trong khi đó, mới chỉ có 526/837 chỉ tiêu biên chế giáo viên, còn thiếu đến 311 chỉ tiêu cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

Lý giải cho điều này, thầy giáo Nguyễn Văn Nhị - Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Nam Trà My cho biết, việc thiếu giáo viên phần nhiều do chuyển công tác về đồng bằng, mặt khác do chính sách hiện nay không thể thu hút được người mới.

"Chế độ chính sách đãi ngộ cho đội ngũ giáo viên, nhân viên tại các trường mầm non công lập còn thấp, nhất là địa phương đạt chuẩn nông thôn mới (xã Trà Mai), chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống hàng ngày.

Cạnh đó, đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng, nhân viên khác trong các trường học chưa được hưởng phụ cấp đặc thù với công việc, vùng miền, do vậy có nhiều giáo viên, nhân viên chưa yên tâm trong công tác, chuyển công tác, thậm chí là bỏ việc" - thầy giáo Nguyễn Văn Nhị nói.

Cần có chính sách phù hợp cho các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới ở miền núi. Ảnh: THIỆN TRANG

Việc thiếu giáo viên thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến công tác giảng dạy và hoạt động chuyên môn tại các đơn vị trường học. Theo thầy Nhị, đa số các đơn vị chỉ có tỉ lệ từ 1,2 – 1,3 giáo viên/ lớp, trong khi đó giáo viên hợp đồng chiếm tỉ lệ khá cao. Riêng với môn Mỹ thuật, toàn huyện chỉ có 2 giáo viên (trong đó 1 giáo viên hợp đồng).

Để đảm bảo việc giảng dạy, đại diện ngành giáo dục huyện Nam Trà My đề xuất cần có các chính sách ưu đãi phù hợp đối với các xã vùng núi cao, vùng dân tộc thiểu số nhưng thoát khỏi vùng đặc biệt khó khăn do hoàn thành chương trình nông thôn mới.