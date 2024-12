Xã hội Nam Trà My xuất hiện sạt lở sau động đất (QNO) - Lần đầu tiên, xã Trà Don (huyện Nam Trà My) ghi nhận sạt lở sau một trận động đất.

Nhiều tảng đá lớn lắn từ đỉnh núi xuống. Ảnh: UBND xã Trà Don

Sáng nay 1/12, ông Đinh Văn Vượng - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Don (Nam Trà My) thông tin, tại làng Tu Hon (thôn 3) xuất hiện sạt lở, đất đá rơi từ đỉnh núi xuống sát khu vực sinh sống của người dân.

"Một số tảng đá lớn mắc lại trên các gốc cây, cách vị trí khu dân cư khoảng 30 -50 mét trên đỉnh làng, có nguy cơ gây mất an toàn cho 17 hộ/69 nhân khẩu và 1 trường mẫu giáo thôn" - ông Vượng nói.

Vị trí xảy ra sạt lở. Ảnh: UBND xã Trà Don

Huyện Nam Trà My đã yêu cầu UBND xã Trà Don có báo cáo cụ thể bằng văn bản, đồng thời cử lực lượng túc trực theo dõi, kịp thời di dời người và tài sản khi cần thiết, tránh tình huống xấu xảy ra.

Tảng đá có kích thước lớn mắc lại lưng chừng núi. Ảnh: UBND xã Trà Don

Nhiều ngày nay, trên địa bàn Nam Trà My đã ngớt mưa, do đó vụ sạt lở được người dân và chính quyền xã nhận định có thể do các trận động đất chiều ngày 30/11 gây ra.

Các lực lượng kiểm tra vị trí sạt lở. Ảnh: UBND xã Trà Don

Như thông tin Báo Quảng Nam đã đăng tải, chiều qua ngày 30/11 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 4 độ richter, huộc khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum). Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, tiếp sau đó là các trận động đất nhỏ hơn.

Thực tế, người dân tại Nam Trà My cảm nhận được ít nhất 4 đợt rung lắc với các mức độ rung lắc khác nhau, nhiều người lo ngại đã chạy ra khỏi nhà sau lần rung lắc đầu tiên.