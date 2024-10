Nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu cho tình nguyện viên chữ thập đỏ Quảng Nam

Huấn luyện chuyên sâu

Lĩnh vực sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng là một trong 7 lĩnh vực hoạt động chữ thập đỏ (CTĐ). Tại Quảng Nam, lần đầu tiên, Hội CTĐ tỉnh phối hợp tổ chức thành công khóa huấn luyện sơ cấp cứu dành cho tình nguyện viên (TNV) cấp II. Khóa huấn luyện diễn ra từ ngày 14 - 18/10 tại TP.Tam Kỳ với sự tham gia của 21 học viên là cán bộ, TNV hội CTĐ các cấp.

Theo quy định, để tham gia khóa huấn luyện sơ cấp cứu dành cho TNV cấp II, các học viên phải hoàn thành khóa huấn luyện dành cho TNV cấp I.

Qua khóa học, học viên sẽ có khả năng thực hiện được 24 kỹ thuật sơ cứu gồm 10 kỹ thuật của chương trình TNV cấp I và 14 kỹ thuật chương trình TNV cấp II.

Đây là những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất để TNV có thể sơ cấp cứu kịp thời tình huống tai nạn, bệnh tật xảy ra trong cộng đồng dân cư khi chưa tiếp cận được sự hỗ trợ từ ngành y tế.

Có 24 kỹ thuật sơ cứu gồm: di chuyển nạn nhân khẩn cấp; dị vật, tắc đường thở; ngừng thở ngừng tim; chảy máu - sốc; vết thương phần mềm, băng bó vết thương; gãy xương; bỏng; điện giật; đuối nước; vận chuyển nạn nhân an toàn; sơ cứu tổn thương cột sống; nghi chấn thương sọ não; tổn thương vùng bụng; tổn thương vùng ngực; tổn thương mắt; ngộ độc cấp; động vật cắn, đốt; say nắng; đẻ khẩn cấp; đột quỵ; sốt cao/cảm lạnh; tiêu chảy cấp; co giật; tai nạn hàng loạt.