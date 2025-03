Thế giới New Orleans (Mỹ) - thành phố có ẩm thực ngon thế giới 2025 (QNO) - Là nơi có các món ăn pha trộn phong cách Pháp, Tây Ban Nha, Việt Nam và châu Phi, TP.New Orleans của Mỹ nổi tiếng với những món ngon "thỏa mãn tâm hồn".

Bánh sandwich cua vỏ mềm chiên chảo - món ăn phổ biến tại New Orleans. Ảnh: Dailymail

Theo Tạp chí Time Out của Anh, từ đồ ăn đường phố đến nhà hàng sang trọng, quán rượu do gia đình quản lý đến nhà bếp hiện đại, ẩm thực là xương sống của văn hóa địa phương tại các thành phố và là lý do khiến nhiều người trong chúng ta chọn đi du lịch.

Trong danh sách 20 thành phố thế giới có ẩm thực ngon năm 2025 được Time Out công bố ngày ngày 15/3 vừa qua dựa trên trên cuộc khảo sát toàn cầu với hơn 18.500 người, TP.New Orleans vinh dự đứng đầu danh sách.

Những món tiêu biểu và được đánh giá cao của New Orleans gồm gumbo (nước kho có hương vị đậm đà, thịt hoặc động vật có vỏ, chất làm đặc, cần tây, ớt chuông và hành tây), cơm trộn jambalaya gồm thịt hoặc hải sản kèm các gia vị đặc trưng và beignet (bánh ngọt phủ bột đường).

Time Out cho biết, những điểm đến ẩm thực mà Time Out gọi tên năm nay còn có Bangkok (Thái Lan), Mumbai (Ấn Độ), Medellín, (Colombia), Naples (Italy)... như cung cấp sự kết hợp giữa ẩm thực đường phố, ẩm thực cao cấp và hương vị truyền thống khiến chúng trở thành những điểm đến không thể bỏ qua đối với những người thích phiêu lưu ẩm thực.