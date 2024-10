Bạn cần biết “Ngã ngửa” sự thật về vắt và cách sử dụng sữa mẹ (PR) - Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quý giá, hỗ trợ sự phát triển toàn diện của bé trong những năm đầu đời. Tuy nhiên, nhiều mẹ vẫn chưa hiểu đúng về cách vắt và sử dụng sữa mẹ, dẫn đến những sai lầm không đáng có. Đã đến lúc các mẹ cần khám phá những sự thật bất ngờ về việc vắt sữa và cách tận dụng hiệu quả nguồn dinh dưỡng “vàng” này.

Mẹ có thể vắt sữa bằng tay hoặc bằng máy

Mẹ có thể vắt sữa bằng tay hoặc sử dụng máy để hút sữa. Biện pháp vắt tay thường được áp dụng khi mẹ không cần dự trữ nhiều sữa, không thích tác động từ máy hút sữa. Nhưng biện pháp này thường tốn nhiều công sức, có thể gây đau đớn cho mẹ. Đặc biệt là vắt sữa bằng tay có thể không kiệt sữa, nên vẫn gây căng tức ngực, thậm chí mất sữa.

Vắt sữa bằng máy giúp vắt kiệt sữa, ngăn nguy cơ tắc tia sữa

Biện pháp vắt sữa bằng máy chuyên dụng đang ngày càng được ưa chuộng. Loại máy này giúp mẹ vắt kiệt sữa, ngăn ngừa nguy cơ bị tắc tia sữa. Trên thị trường có nhiều dòng máy hút sữa khác nhau để mẹ lựa chọn sao cho phù hợp với nhu cầu, sở thích và ngân sách của mình.

Hơn nữa, máy hút sữa tích hợp nhiều tính năng khác nhau như kích sữa, hút sữa, massage. Mỗi chức năng có nhiều cấp độ, nên mẹ tùy chọn sao cho cảm thấy thoải mái nhất.

Một số mẫu máy hút sữa mà mẹ có thể cân nhắc như:

●Máy hút sữa không dây Moaz BéBé MB – 052

●Máy hút sữa điện đôi Moaz BéBé MB – 090

●Máy hút sữa di động kèm chườm ấm cổ Moaz BéBé MB – 091

●Máy hút sữa Moaz BéBé MB – 092

●Máy hút sữa điện đôi Moaz BéBé MB – 094

Các mẫu máy hút sữa của Moaz BéBé được nhiều mẹ lựa chọn

Sữa mẹ vắt ra có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng đến 8 tiếng

Sữa mẹ vắt ra có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng, nhưng thời gian bảo quản cũng tùy thuộc vào nhiệt độ và không gian của căn phòng. Ở nhiệt độ khoảng 25°C, dùng máy lạnh, sữa mẹ có thể giữ được đến 8 giờ. Nếu nhiệt độ cao hơn, sữa chỉ nên bảo quản tối đa 2 tiếng để tránh hỏng do vi khuẩn phát triển nhanh.

Thời gian bảo quản sữa mẹ vắt ra để trong ngăn mát tới 72 giờ

Sau khi vắt sữa mẹ ra, có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Nhiệt độ ngăn mát giữ ở mức dưới 4 độ C thì có thể bảo quản đến 72 giờ đồng hồ. Ba mẹ lưu ý không giữ bình sữa, túi trữ sữa tại cánh tủ lạnh, vì đây là nơi có nhiệt độ biến động liên tục, làm sữa nhanh hỏng hơn.

Trữ sữa trong tủ chuyên dụng để bảo toàn dưỡng chất

Sữa mẹ vắt ra bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh tới 3 - 6 tháng

Nếu ba mẹ bảo quản sữa mẹ được vắt ra trong ngăn đá tủ lạnh, cài đặt nhiệt độ -18 độ C thì có thể lưu trữ tới 3 - 6 tháng. Tuy nhiên ba mẹ phải đảm bảo nhiệt độ ổn định.

Hàm lượng dinh dưỡng trong sữa mẹ gần như không suy giảm sau thời gian bảo quản

Nếu ba mẹ bảo quản sữa mẹ đúng cách, đảm bảo nhiệt độ và sử dụng trong thời gian tiêu chuẩn thì hàm lượng dinh dưỡng không bị thay đổi. Các tế bào bạch cầu và hàm lượng vitamin C có thể bị suy giảm, nhưng không đáng kể. Hầu hết các loại vitamin khác, cùng protein, chất béo, các enzim, đường lactose và kháng thể vẫn được giữ nguyên.

Mẹ có thể dồn sữa mẹ qua các lần vắt trong một ngày

Mẹ có thể dồn sữa mẹ vắt được ở những lần khác nhau vào trong một bình chứa. Tuy nhiên mẹ phải đảm bảo chỉ thực hiện trong ngày và sữa mẹ ở những lần khác nhau đang có cùng nhiệt độ.

Mẹ có thể dồn sữa ở những lần vắt khác nhau trong ngày

Sữa mẹ có thể có mùi lạ

Sữa mẹ vắt ra bảo quản trong tủ lạnh có thể có mùi lạ. Mùi tanh nhẹ là do enzyme lipase tác động lên chất béo, hoặc do cơ địa của từng mẹ bỉm sữa và sữa vẫn an toàn cho bé. Tuy nhiên, nếu sữa có mùi tanh nồng, khó chịu hoặc màu thay đổi, chứng tỏ sữa đã hỏng và cần loại bỏ ngay.

Không nên hâm nóng sữa mẹ vắt ra bằng lò vi sóng

Để sử dụng sữa mẹ vắt ra, ba mẹ nên làm ấm sữa bằng máy hâm sữa chuyên dụng và không nên dùng lò vi sóng để hâm ấm. Sử dụng lò vi sóng dễ làm thay đổi hàm lượng chất dinh dưỡng, gây biến đổi chất và hương vị của sữa mẹ. Hơn nữa lò vi sóng không làm ấm đều sữa mẹ, có thể khiến bé bị đau bụng, suy giảm sức khỏe khi uống phải.

Không hâm nóng sữa mẹ vắt ra nhiều lần

Nếu bé uống thừa sữa mẹ vắt ra thì không nên tiếp tục bảo quản hay hâm nóng nhiều lần nữa. Đó là bởi vì có một lượng lớn vi khuẩn đã lây lan từ miệng bé và môi trường xung quanh sang sữa, phát triển nhanh chóng và sẽ làm biến chất. Vì thế, hãy bỏ ngay lượng sữa thừa đi.

Sử dụng máy hâm sữa vừa tiện lợi vừa bảo toàn được dưỡng chất

Mẹ nên bảo quản sữa trong bình chứa hoặc túi trữ làm từ chất liệu an toàn

Mẹ cần chọn các loại bình sữa, túi trữ sữa làm từ chất liệu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng để đựng sữa vắt ra. Ví dụ như thủy tinh hoặc nhựa PP, silicone. Đây là các chất liệu đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng sữa, hàm lượng dinh dưỡng và mùi vị.

Thông tin liên hệ mua các dòng sản phẩm Moaz BéBé

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD - NHÃN HÀNG MOAZ BÉBÉ

●Địa chỉ: Tòa C1, Số 102 Thành Công, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

●Hotline: 0941.415.588

●Website: https://moazbebe.com/

●Email: moazbebevietnam@gmail.com

Sữa mẹ là thức uống đầy dinh dưỡng cho các bé. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ những sự thật ẩn sau thức uống này. Ba mẹ hãy khám phá kỹ hơn khi nuôi con để hiểu thêm và giúp chăm con được an toàn, hiệu quả.