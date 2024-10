An ninh trật tự Ngành công an và giáo dục Quảng Nam đồng bộ giải pháp Đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm để tạo sức răn đe đang là giải pháp được Công an Quảng Nam và Sở GD-ĐT thống nhất triển khai nhằm kiềm giảm tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

CSGT Công an TP.Tam Kỳ đã tuần tra, xử lý nhiều trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: T.C

Dai dẳng nỗi lo tai nạn

Thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Quảng Nam cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông (TNGT) trong lứa tuổi học sinh, làm 11 người chết, 36 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2023, TNGT lứa tuổi này tăng 5 vụ, giảm 1 người chết, tăng 13 người bị thương, chiếm 10% số vụ, 8,3% số người chết, 14% số người bị thương trong tổng số các vụ TNGT trên địa bàn tỉnh.

Một số địa phương có tình hình TNGT liên quan đến lứa tuổi học sinh còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện giao thông mang theo hung khí, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng diễn ra ở một số địa bàn như Núi Thành, Điện Bàn…

Từ cuối tháng 12/2023 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính hơn 1.300 trường hợp, tạm giữ hơn 900 phương tiện liên quan đến học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: T.C

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng CSGT thông tin, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông hiện nay ngày càng phổ biến và có nhiều diễn biến phức tạp. Qua số liệu tổng hợp cho thấy lỗi vi phạm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chiếm 65,8%.

Hệ quả là TNGT liên quan điều khiển xe trên 50 phân khối chiếm 71,31%. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến học sinh, nhà trường và phụ huynh chưa hiệu quả...

“Tổ chức giao thông tại khu vực cổng trường và trong trường học còn nhiều bất cập, nhất là các trường nằm trên các tuyến đường trục chính đô thị, đường quốc lộ, tỉnh lộ.

Tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ảnh: T.C

Một số cơ sở giáo dục chưa bố trí được điểm dành cho phụ huynh dừng, đỗ phương tiện chờ đón con em dẫn đến tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học. Đây là những tồn tại hiện nay trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh” - Thượng tá Phan Thanh Hồng nói.

Cần sự vào cuộc đồng bộ

Đã có những tín hiệu tích cực từ công tác phối hợp giữa ngành công an và giáo dục trong công tác bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh thời gian qua. Hai đơn vị đã xây dựng Kế hoạch phối hợp số 1046 ngày 17/3/2023 để tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền trong trường học, hầu hết các địa phương đã đạt 100% tiêu chí xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông trên địa bàn.

Phòng CSGT đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền an toàn giao thông ở nhiều trường học từ đầu năm học đến nay. Ảnh: K.H

Lực lượng công an mà chủ công là CSGT, công an cấp xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ trông giữ xe xung quanh các cơ sở giáo dục không trông giữ xe trên 50 phân khối khi học sinh mang đến gửi.

Đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức được 156 điểm gửi xe cam kết không trông, giữ xe mô tô trên 50 phân khối cho học sinh.

Ngoài ra, công tác tuần tra, xử lý đối với học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông đang được duy trì, thực hiện quyết liệt ở khắp các địa phương từ khi khai giảng năm học mới đến nay.

Thep ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, thời gian tới sẽ đề nghị các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh phối hợp với lực lượng công an nghiên cứu, xây dựng thêm nhiều mô hình, cách làm hay để góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông trong học sinh.

Các trường THPT rà soát, xem xét các điểm gửi xe xung quanh trường học để triển khai ngay việc cam kết không trông giữ xe trên 50 phân khối khi học sinh mang đến gửi. Sở GD-ĐT cũng kiến nghị ngành giao thông vận tải nghiên cứu, tham mưu triển khai thí điểm tuyến đưa đón học sinh tại các điểm trường trên tuyến quốc lộ 1, góp phần giảm thiểu TNGT liên quan đến học sinh.

Công an TP.Hội An tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học. Ảnh: Đ.T

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, Công an Quảng Nam đã chỉ đạo CSGT và công an các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, chú trọng ứng dụng mạng xã hội để học sinh dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ thực hiện.

“CSGT sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp học sinh có hành vi vi phạm khi tham gia giao thông để răn đe, phòng ngừa chung. Ngành công an tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn biểu dương, khen thưởng và tổ chức nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trên phạm vi toàn tỉnh” - Đại tá Hồ Song Ân cho hay.