Giáo dục - Việc làm Ngành giáo dục Đại Lộc ký kết phối hợp đảm bảo an toàn giao thông học đường Các ngành chức năng của huyện Đại Lộc đã thống nhất ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện xây dựng ý thức pháp luật khi tham gia giao thông đối với học sinh.

Ảnh: SC

Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh - Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc thông tin, trong năm 2023, học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) từ 14 đến dưới 16 tuổi chiếm 104 trường hợp; học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi là 195 trường hợp.

Trong quý I/2024, tổng số học sinh 4 trường THPT trên địa bàn (Chu Văn An, Huỳnh Ngọc Huệ, Lương Thúc Kỳ, Đỗ Đăng Tuyển) vi phạm là 74 em.

Ngành chức năng cho hay, hầu hết học sinh THPT và một bộ phận học sinh bậc THCS điều khiển xe mô tô, xe máy điện đến trường. Nhiều trường hợp lái xe khi chưa đủ tuổi quy định, không đội mũ bảo hiểm (MBH), chở quá số người, lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ…

Có số lượng học sinh hơn 1.000 em, Trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Ái Nghĩa) thời gian qua đã có nhiều giải pháp để tăng cường giáo dục, trang bị kiến thức về an toàn giao thông.

Thầy Trương Ngọc Thu - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, đầu năm học, đơn vị phối hợp với Công an thị trấn phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT, hướng dẫn cách lái xe an toàn.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp tuyên truyền, yêu cầu học sinh cam kết thực hiện đúng nội quy nhà trường, nhất quyết phải có chữ ký của phụ huynh.

Một nội dung quan trọng của cam kết là tuân thủ quy định về ATGT, đội MBH khi điều khiển, ngồi trên xe đạp điện, ngồi trên xe máy; không được lái xe máy nếu chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái quy định…

Công an Đại Lộc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát đối tượng học sinh, thanh thiếu niên điều khiển phương tham gia giao thông. Ảnh: SC

Thầy Thu cho biết, nhà trường còn đưa vào thi đua; có biện pháp kiểm soát học sinh không đội MBH… Có trường hợp, phụ huynh chở con đến trường mà bản thân cũng không đội MBH. Lãnh đạo nhà trường nhắc nhở, phân tích để học sinh không tái phạm...

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đại Lộc, ngành thường xuyên quán triệt cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường rằng, các thầy cô thương học trò thì cần tuyên truyền, giáo dục ngay từ đầu; đừng chờ đến lúc các em vi phạm thì mới xử lý sẽ thất bại.

Vừa qua, Công an huyện Đại Lộc đã cùng với Phòng GD-ĐT, lãnh đạo 4 trường THPT đã thống nhất phương án, ký kết kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Bà Vân chia sẻ, việc ký kết lần này là hành động tiến thêm một bước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhân đây, ngành GD-ĐT kiến nghị Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn vào giờ học sinh tan học cần cử lực lượng tuần tra kiểm soát khu vực trước cổng trường. Cạnh đó, ngành công an có giải pháp để kiểm soát, xử lý học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi.

Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh khẳng định, quan điểm phòng ngừa là chủ yếu, muốn vậy phải tuyên truyền, giáo dục ATGT đồng bộ hơn nữa, nhất là học sinh THCS và THPT.

Phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường căn cứ kế hoạch chung xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện riêng của từng đơn vị, giao hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm.