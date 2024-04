Văn hóa Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Hội An Những ngày qua, tại TP.Hội An diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - năm 2024 thu hút đông đảo bạn đọc tham gia.

Các hoạt động hưởng ứng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 tại thư viện Thanh Hóa - Hội An thu hút đông đảo bạn đọc, nhất là học sinh. Ảnh: PHAN SƠN

Mới đây, học sinh THPT đến từ các trường học trên địa bàn TP.Hội An đã tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024. Cuộc thi được Trung tâm VH-TT&TT-TH phối hợp với Thành đoàn Hội An tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - năm 2024 tại Hội An.

Tại cuộc thi, học sinh tham gia kể chuyện, thuyết trình hoặc tái hiện nội dung câu chuyện hay nhân vật yêu thích nhất trong một tác phẩm hay, phù hợp với lứa tuổi mà các em đã đọc, kết hợp kể chuyện, thuyết trình với âm nhạc, hoạt cảnh.

Qua đó đã giới thiệu 10 tác phẩm hay của các tác giả trong và ngoài nước cùng những câu chuyện ý nghĩa đến với bạn đọc. Đây cũng là sân chơi thú vị dành cho học sinh đồng thời góp phần xây dựng thói quen và thúc đẩy phong trào đọc sách, tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.

Huỳnh Nguyễn Tường Vi, học sinh Trường THPT Trần Qúy Cáp, TP.Hội An bày tỏ: “Mình rất vui khi tham gia cuộc thi này vì được gặp gỡ, giao lưu cùng với các bạn học sinh trên địa bàn thành phố. Dịp này, mình giới thiệu tác phẩm “Chiến binh cầu vồng” của tác giả Andrea Hirata với thông điệp luôn nỗ lực, khát khao học tập cũng như giáo dục sẽ mang đến hạnh phúc và là con đường dẫn đến thành công”.

Không gian đọc và trao đổi sách được tổ chức tại phường Cẩm Phô nhằm đưa sách đến gần hơn với cộng đồng. Ảnh: PHAN SƠN

Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - năm 2024 tại Hội An diễn ra đến ngày 25/4, riêng phiên chợ sách kéo dài đến 28/4.

Trong đó, nổi bật là hoạt động như trưng bày ấn phẩm và giới thiệu sách; cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2024”; giới thiệu tác giả, tác phẩm; tuyên truyền sách, giới thiệu thư viện và trao tặng thẻ thư viện; phiên chợ sách lần thứ 13; hoạt động “Tìm hiểu di tích qua trang sách”, vẽ tranh theo sách.

Bên cạnh đó, Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An còn phối hợp mở không gian đọc và trao đổi sách với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc” tại phường Cẩm Phô và xây dựng “Tủ sách cộng đồng” tại khối Xuân Mỹ, phường Tân An.

Theo kế hoạch, trong năm 2024, Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An còn tổ chức trao tặng sách, phát động phong trào góp sách xây dựng tủ sách cộng đồng và thư viện xanh; xây dựng tủ sách yêu thương; phối hợp, hỗ trợ các đơn vị, trường học, địa phương tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phù hợp.

“Năm nay, các hoạt động hưởng ứng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam được chú trọng đổi mới nội dung và hình thức, tăng sự tương tác cũng như tạo niềm cảm hứng cho bạn đọc để tích cực tham gia các hoạt động được thành phố tổ chức, tạo sân chơi bổ ích, thú vị cho thiếu nhi.

Qua đó, chúng tôi mong muốn lan tỏa và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, du khách và thanh thiếu nhi” - bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP Hội An nói.