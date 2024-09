Quốc phòng - An ninh Nghi vấn làm vàng trái phép bên trong núi Đá Ngựa (QNO) – Kiểm tra thực tế tại hiện trường, Tổ công tác xã Tam Thành (Phú Ninh) phát hiện tại khu vực núi Đá Ngựa (thôn Lộc Ninh) có biểu hiện nghi vấn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép…

Hiện trường khai thác vàng trái phép tại khu vực núi Đá Ngựa được phát hiện ngày 9/1/2024. Ảnh: P.V

“Bí mật” phía sau miệng hầm

Qua công tác quản lý địa bàn, Tổ an ninh trật tự cơ sở và Công an xã Tam Thành phát hiện tại khu vực núi Đá Ngựa có biểu hiện nghi vấn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Trước tình hình trên, UBND xã chỉ đạo Công an xã tổ chức xác minh thông tin, khảo sát tình hình thực tế và xây dựng kiểm tra, truy quét và xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Núi Đá Ngựa; đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện Phú Ninh đề xuất lực lượng hỗ trợ.

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 11/9/2024, Tổ công tác của Công an xã Tam Thành phối hợp với lực lượng Công an huyện và các ban, ngành có liên quan của xã tiến hành kiểm tra tại vị trí có tọa độ X:1725759.817; Y:565352 thuộc núi Đá ngựa, thôn Lộc Ninh. Quá trình Tổ công tác tiến hành kiểm tra có sự tham gia của bà Vũ Thị Thu Hương (SN 1972, thôn Lộc Ninh).

Tại vị trí trên có một miệng hầm có cửa sắt và khóa chặt bằng ổ khóa. Khu vực xung quanh hầm có dấu hiệu tác động làm thay đổi hiện trạng đất, tuy nhiên không phát hiện có đối tượng, phương tiện, công cụ gì.

Khi quan sát qua khe hở vào bên trong miệng hầm phát hiện có nhiều phương tiện, công cụ, một số bao lát nghi vấn có chứa đá, hoạt động khai thác vàng trái phép.

Tổ công tác làm việc với bà Vũ Thị Thu Hương để phối hợp mở khóa cửa thì bà Hương cho biết cửa sắt vào miệng hầm do bà làm. Ổ khóa đó bà Hương đang giữ tại nhà ở TP.Tam Kỳ nên không mở cửa cho Tổ công tác vào kiểm tra.

Căn cứ thông tin thu nhận được tại hiện trường, Tổ công tác báo cáo tình hình cho lãnh đạo Công an huyện và tham mưu cho Chủ tịch UBND xã Tam Thành ban hành Quyết định số 245 ngày 11/9/2024 về việc khám nơi cất giấu cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Hiện trường được lực lượng chức năng ghi nhận vào ngày 9/1/2024. Ảnh: P.V

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 11/9/2024, Công an xã Tam Thành thông qua quyết định này cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường (trong đó có bà Hương) nghe. Khi Tổ công tác do đồng chí Phạm Ngọc Tòng – Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thành chỉ đạo đã yêu cầu bà Hương phối hợp mở khóa, nhưng bà không đồng ý nên Tổ công tác tiến hành phá khóa, mở cửa vào bên trong miệng hầm.

Qua kiểm tra bên trong miệng hầm ghi nhận: miệng hầm có kích thước chiều rộng 1,2m; chiều cao khoảng 1,5m; chiều dài của hầm khoảng 59m. Trong hầm có 2 giếng vuông đào hướng xuống được chằng chống cây hai bên thành bằng cấy gỗ. Giếng thứ nhất từ miệng hầm vào sâu 21m có một giếng kích thước 1.2m x 2.5m, sâu khoản 7m. Giếng thứ 2 cách miệng hầm 44m, có kích thước 1.5m x 1.5m, không thể xác định độ sâu.

Tại điểm cuối đường hầm cánh miệng hầm 59m có dấu hiệu đào bới và dấu vết mới bị tác động (khoan, đục, đưa đất đá ra bên ngoài miệng hầm). Tổ công tác phát hiện nhiều công cụ, phương tiện, thiết bị nghi vấn có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép…

UBND huyện Phú Ninh giao Công an huyện điều tra, xử lý dứt điểm đối với 2 vụ việc được phát hiện tại khu vực núi Đá Ngựa. Ảnh: P.V

Cản trở lực lượng làm nhiệm vụ

Tại Báo cáo số 92 ngày 13/9/2024, UBND xã Tam Thành cho biết, sau khi phát hiện, Tổ công tác tiến hành đưa các phương tiện, công cụ trên ra khỏi hầm và lập thủ tục tạm giữ theo quy định. Đối với hệ thống điện trong hầm nghi vấn có sử dụng điện 3 pha, Tổ công tác đã báo cáo Phòng kinh tế - hạ tầng huyện Phú Ninh, công ty điện lực đến hiện trường kiểm tra và lập biên bản chuyên ngành.

Bà Vũ Thị Thu Hương chứng kiến việc lập biên bản, thừa nhận toàn bộ các tài sản, phương tiện, công cụ trên là của bà. Khu vực miệng hầm là nhà kho chứa đồ của bà Hương nhưng trong nhiều biên bản bà Hương không đồng ý với nội dung biên bản được lập, có ý kiến trong biên bản thậm chí không ký vào một số biên bản.

Sau khi Tổ công tác hoàn thành việc lập biên bản để tạm giữ các tang vật, phương tiện trên, bà Hương nhiều lần có hoạt động, lời nói gây khó khăn ảnh hưởng đến việc di chuyển các tang vật, phương tiện vi phạm về nơi tạm giữ tại UBND xã.

Cụ thể, không cho lực lượng nhân công, phương tiện do UBND xã thuê vào khu vực đang tập kết tang vật, phương tiện tạm giữ để di chuyển theo đường trong trang trại trên núi Đá Ngựa và tuyến đường tắc đi qua khu vực rẫy keo của người dân. Trước tình hình trên, Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện và Đảng ủy, UBND xã xin ý kiến chỉ đạo.

Chủ tịch UBND xã Tam Thành huy động lực lượng của UBND xã đến hai tuyến đường trên để làm việc với bà Hương hợp tác để vận chuyển các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính ra bên ngoài nhưng bà Hương không hợp tác, tiếp tục gây khó khăn về việc hạn chế số người vào, không cho phương tiện vận chuyển vào bên trong, xì lốp phương tiện xe được UBND xã thuê để vận chuyển…

Trước tình hình trên, Công an xã đã khảo sát tuyến đường thông qua rẫy keo của người dân để cho lực lượng vào đưa tang vật, phương tiện ra ngoài nhưng bà Hương có hành vi cản trở, thậm chí đe dọa đánh những nhân công đi theo tuyến đường này vào vận chuyển tang vật. Công an xã đã báo cáo tình hình trên cho Công an huyện cử lực lượng hỗ trợ UBND xã, Công an xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12/9/2024, lực lượng tham gia vào bên trong nơi tập kết tang vật để vận chuyển tang vật ra ngoài đường theo tuyến đường trên thì bà Hương tiếp tục có hành vi cản trở, thậm chí còn dùng đá ném vào phía lực lượng tham gia vận chuyển tang vật, phương tiện vi phạm, quay phim và có lời nói phản ánh không đúng sự thật trong quá trình lực lượng của xã đang thực hiện nhiệm vụ.

Đến 2 giờ 30 ngày 12/9/2024, Tổ công tác đã chuyển toàn bộ số tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trên về UBND xã để tạm giữ.

Điện 3 pha kéo vào tận bên trong miệng hầm núi Đá Ngựa. P.V

Sử dụng đất sai mục đích

Liên quan đến nghi vấn khai thác vàng trái phép tại núi Đá Ngựa, UBND xã Tam Thành có Báo cáo số 76 ngày 25/7/2024 về tình hình xác định chủ sử dụng đất và Báo cáo số 77 ngày 26/7/2024 về kết quả xử lý khai thác khoáng sản trái phép gửi UBND huyện Phú Ninh.

Theo đó, UBND huyện giao UBND xã Tam Thành khẩn trương làm việc, yêu cầu 5 hộ dân có đất thỏa thuận mua bán quyền sản xuất trên đất với bà Vũ Thị Thu Hương hủy ngay hợp đồng thỏa thuận mua bán trái pháp luật (nếu có); khẩn trương cải tạo, trả lại mặt bằng nguyên trạng các thửa đất rừng theo đúng quy định.

Đồng thời yêu cầu các hộ dân có đất ký cam kết không tham gia mua bán quyền sử dụng trên đất để bà Hương sử dụng sai mục đích. Trường hợp các hộ dân không hủy thỏa thuận, không ký cam kết sử dụng đất vào đúng mục đích trồng rừng sản xuất với UBND xã, đề nghị UBND xã Tam Thành xem xét đưa toàn bộ diện tích có vi phạm này vào phương án quản lý đất công ích theo quy định và thông báo rõ cho các hộ dân là đất không đủ điều kiện để được xem xét cấp “sổ đỏ”, do vi phạm vào những hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 12 Luật Đất đai.

Kiểm tra diện tích xây dựng tường rào bằng lưới B40 của bà Hương, trường hợp phát hiện bà Hương xây dựng tường rào vượt ra ngoài phạm vi trang trại chăn nuôi bò thịt 3ha (trong thửa đất số 753, tờ bản đồ số 07 xã Tam Thành) – đất do ông Nguyễn Đức Hùng làm chủ trang trại ủy quyền cho bà Hương quản lý, điều hành thì lập hồ sơ xử lý vi phạm việc lấn chiếm đất theo quy định pháp luật.

UBND huyện Phú Ninh giao Công an huyện tổ chức điều tra, xử lý dứt điểm đối với 2 vụ việc đã được phát hiện vào ngày 9/1/2024 và vụ việc ngày 1/7/2024; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng trái phép tại khu vực núi Đá Ngựa…